Slovákov ťahal v Nemecku Lantoši, pochválil ho aj Ramsay

Augsburg 21. apríla (TASR) - Po prvom prípravnom zápase v Nemecku mal tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay zlú náladu. Pri odchode z ľadu neveriacky krútil hlavou po prehre 3:7, no po sobotňajšej odvete už bola z jeho výrazu poznať spokojnosť. Skúseného kormidelníka potešilo ako jeho zverenci zareagovali na zlý výkon.



V odvetnom dueli v Augsburgu Slováci zvíťazili 5:4 po predĺžení. Mali viac z hry a hoci domáci výber vždy zareagoval na nepriaznivý stav, Ramsayho zverenci napokon triumfovali. "Nebolo to tak, že by sme hrali počas celého prvého zápasu tak zle, ale mali sme tam úseky, kedy sme boli hrozní. Mali sme dobrých päť minút a potom desať zlých, takto nemôžeme hrať. Nemci sa snažili byť ešte fyzickejší v druhom zápase. Hráči však na to zareagovali dobre, bojovali tvrdo a súboje ustáli. Bol to výborný duel hore dolu, ťažký na trénovanie, lebo sa toho udialo veľmi veľa. Užil som si, ako sme sa vrátili do zápasu," uviedol tréner.



Nemci vyrovnali pred koncom na 4:4 po situácii, kedy sa zdalo, že domáci hráč fauloval. Aj na túto situáciu však Slováci reagovali dobre. "V zápasoch nastanú podobné veci a ak necháte, aby vás ovládla frustrácia, neuspejete. Očakávali sme, že na to tím zareaguje a strhne víťazstvo na našu stranu," dodal Ramsay.



V oboch zápasoch potiahol tím útočník Róbert Lantoši. Nemcom strelil tri góly a na tri prihral. Vyčnieval výborným pohybom i prehľadom. "Ja sa cítim dobre, dovolím si povedať, že to mám v hlave upratané a viem, čo chcem robiť na ľade, aby sa nám darilo. Dosť som toho zmenil, snažím sa tlačiť do bránky a myslím, že to dokazujem. Ja sa snažím preniesť to zo sezóny, aj s Peťom Cehlárikom veľa komunikujem, aj mi veľa pomohol, čo sa týka mentálnej stránky. Zatiaľ to funguje."



Dvadsaťosemročný krídelník výborne zvládol aj pozíciu lídra a v kabíne vedel usmerniť mladších spoluhráčov. Pozíciu asistenta kapitána si zastal. Céčko na drese mal obranca Michal Ivan, aj on zaznamenal gól vo víťaznom zápase. "Ja som rád, že môžem mať áčko na drese a že môžem robiť správne veci z našej strany a ísť nejako príkladom aj produktivitou. Som rád že aj Mišo dal gól, vedel som, že to veľmi chce a pomôže mu to k sebavedomiu. Som rád, že sme aspoň jeden zápas vyhrali."



Lantošiho šesťbodový víkend a rast v národnom tíme ocenil aj Ramsay: "Má talent, schopnosti, rýchlosť, dokáže robiť veľa vecí. Pri jeho korčuľovaní mu dokáže konkurovať len málo hráčov."



Podľa štatistík Nemci prestrieľali Slovákov v druhom zápase 32:27, no opticky mali viac z hry Ramsayho zverenci. "V druhom zápase sme hrali opticky lepšie, ale stále som mal pocit, že nás Nemci prehrávali v obrannom pásme, že sme sa tam po sebe pozerali a neskoro sme chodili na puky. Ale bolo to omnoho lepšie ako vo štvrtok. Bolo tom veľmi veľa prihrávok na korčule, zle sa hrá, keď sa človek musí pozerať pod nohy. Toto musíme asi najviac zlepšiť. Trocha ma mrzí prvý zápas, máloktorý tím nás dokáže prekorčuľovať a Nemci nás vo štvrtok úplne prešli. Neboli sme mentálne na úrovni. Nohami, ani ničím. Aj v sobotu sme mali výpadky, boli tam prečíslenia 2 na 1, ale dali sme viac gólov," uzavrel Lantoši.