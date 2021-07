Slovákov v Tokiu minimálne 27, Riapoš: Naučili sme sa prispôsobiť

Bratislava 15. júla (TASR) - Slovenských paralympionikov čaká v Tokiu obhajoba jedenástich medailí, z toho piatich zlatých. Presný menoslov účastníkov výpravy nie je ešte známy, minimálne však bude štartovať 27 športovcov v ôsmich športoch. Paralympijské hry sa budú konať 24. augusta-5. septembra.



Najpočetnejšie zastúpenie zo športov bude mať v slovenskej výprave boccia so siedmimi účastníkmi, parastolný tenis by malo zastupovať päť športovcov. Chýbať medzi nimi nebude opäť ani predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš. Aj on sa musel, rovnako ako všetci športovci, vyrovnať s ročným odkladom hier. Veril však, že v krajine, ktorá zvládla aj náročné obdobie po vlne cunami a problémoch v jadrovej elektrárni vo Fukušime, sa najväčší športový sviatok konať bude. "Preklad hier bol zložitý a komplikovaný, no Japonsko prekonalo oveľa väčšie výzvy ako pandémiu koronavírusu. Pevne verím, že olympionici a potom aj paralympionici v Tokiu budú športom a pohybovými aktivitami oslavovať posun vo vývoji pandémie. V Japonsku nás čakajú prísne opatrenia, no my paralympionici máme možno aj výhodu. Tých obmedzení aj v našom osobnom živote máme veľa. Vieme fungovať aj v obmedzenom režime. Naučili sme sa prispôsobiť danej situácii," povedal Riapoš vo štvrtok na pôde Nadácie SPP.







Predseda paralympijského hnutia reprezentoval Slovensko v parastolnom tenise prvýkrát už v Atlante 1996. Stanoviť si ciele pre Tokio však považuje za zložité. "Ťažko sa dnes určujú ambície. Rok a pol sme nehrali na významnom turnaji. Budem sa snažiť zabojovať o čo najvyššie méty, šancu máme hlavne v tímovej súťaži s Martinom Ludrovským. Najväčšiu šancu uspieť v Tokiu zo slovenskej výpravy majú hlavne Veronika Vadovičová, ktorá je v strelectve svetovým fenoménom a cyklista Jozef Metelka na dráhe i na ceste."



Paralympijské hnutie predstavilo, tak ako pred každými hrami od Atén 2004, aj nového maskota. Stal sa ním zajac Toki a vzišiel z 20. ročníka súťaže "Mesiac detskej tvorby." Jeho autorom je Patrik Čerňan zo Špeciálnej základnej školy na Mičurovej ulici v Bytči.



Paralympionici sa budú v Tokiu prezentovať v jednotnom oblečení ako olympionici. Vytvorila ho módna návrhárka Ema Klein, ktorá sa opäť nechala inšpirovať tradičným vzorom, no Čičmanský motív nahradila Čatajským. "Nechcela som vzor otrocky skopírovať, ale chcela som vytvoriť vlastnú podobu v štylizovanej forme forme, ktorá by vhodne reprezentovala našu krajinu. Čatajský vzor sa dá ľahko variovať, je vhodný pre pánske i dámske časti odevu," uviedla autorka.