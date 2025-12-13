< sekcia Šport
Slovan a Komárno zvíťazili v 12. kole na palubovkách súperov
Komárno si získalo oba body za výhru po výsledku 83:79 z Lučenca.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - V súbojoch 12. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy si odniesli víťazstva hosťujúce tímy. Slovan Bratislava triumfoval na palubovke Spišských Rytierov 99:75, Komárno si získalo oba body za výhru po výsledku 83:79 z Lučenca.
Tipos Slovenská basketbalová liga - 12. kolo:
Spišskí Rytieri - BC Slovan Bratislava 75:99 (42:57)
najviac bodov: Jefferson 15, Hill 12, Kenney 11 (12 doskokov) - Stevenson 22, Medford 18, Watson 14
BKM Mimel Lučenec - BC Komárno 79:83 (40:37)
najviac bodov: Beaubrun (16 doskokov), Beck a Yap po 17 - Mckeithan a Ormiston po 21, Lawrence 20
