Slovan a Slávia si postrážili postup do semifinále SP

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávia si na domácej palubovke poradila s Pezinkom hladko 3:0.

Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Volejbalistky bratislavského Slovana zvíťazili 3:0 na sety aj v stredajšej štvrťfinálovej odvete Slovenského pohára v Novom Meste nad Váhom. Popri obhajkyniach triumfu v súťaži postúpil do semifinále aj druhý bratislavský tím, Slávia si na domácej palubovke poradila s Pezinkom hladko 3:0.



SP - odvety štvrťfinále:

VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava 0:3 (-23, -14, -10)

/prvý zápas: 0:3, postúpil Slovan/



KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok 3:0 (8, 16, 26)

/prvý zápas: 3:0, postúpila Slávia/
