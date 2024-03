Slovan administratívne dotiahol príchod Zuberuho

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava administratívne dotiahol príchod Sharaniho Zuberuho. Ghanský ofenzívny univerzál obliekal dres "belasých" na jeseň prebiehajúcej sezóny, no po januárovom sústredení v Katare v kádri nefiguroval. Líder Niké ligy podpísal so Zuberum zmluvu do konca tohto kalendárneho roka.



"Som veľmi šťastný, že budem môcť nosiť belasý dres. Vážim si túto príležitosť a urobím maximum pre to, aby som sa zlepšoval a rozvinul svoj potenciál," uviedol Zuberu pre oficiálny klubový portál skslovan.com.



Zuberu odohral na jeseň 11 ligových stretnutí bez gólového zápisu. Dôležité dva presné zásahy však zaznamenal v dvojzápase 2. predkola Ligy majstrov proti HŠK Zrinskij Mostar, v ktorom si Slovan zabezpečil istotu európskej pohárovej jesene. Tréner Vladimír Weiss st. môže so staronovou posilou počítať už v stredajšom pohárovom stretnutí proti Podbrezovej.