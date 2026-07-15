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Slovan aj napriek zmenám nemení ambície, Toure: Je pred nami výzva
Hlavná obmena nastala na poste hlavného trénera, Vladimír Weiss st. sa rozhodol prijať ponuku viesť reprezentačný tím Slovenska. Na uvoľnené miesto zasadol 43-ročný Yaya Toure z Pobrežia Slonoviny.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - S najvýraznejšími zmenami za uplynulé roky vstupujú futbalisti ŠK Slovan Bratislava do nového súťažného ročníka. Na domácej scéne je prirodzenou ambíciou obhájiť prvenstvo v Niké lige a k tomu dosiahnuť na triumf v Slovenskom pohári. V pohárovej Európe je to účasť v Európskej lige, respektíve pokúsiť sa zabojovať o Ligu majstrov.
Hlavná obmena nastala na poste hlavného trénera, Vladimír Weiss st. sa rozhodol prijať ponuku viesť reprezentačný tím Slovenska. Na uvoľnené miesto zasadol 43-ročný Yaya Toure z Pobrežia Slonoviny, asistovať mu budú Ír Darren O'Dea, Francúz Serge Costa a z pôvodných asistentov pokračuje Timotej Vajdík. „Začíname novú éru, s novým kapitánom, novým trénerom a s ambicióznymi cieľmi. Radi by sme nadviazali na predošlé obdobie a opäť priniesli na Slovensko európsky futbal. Uvidíme, ktorá súťaž sa nám tento rok podarí. Začíname v Lige majstrov, ktorá je každoročne našim snom. Všetci dobre vieme, aký náročný je kvalifikačný kľúč. Cieľom je kvalifikovať sa do jednej z európskych súťaží,“ prezradil na predsezónnej tlačovej konferencii Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Výraznejšími zmenami prešiel aj hráčsky kolektív, z rôznych dôvodov si dres „belasých“ neoblečú Sidoine Fogning, Niko Jankovič, Guram Kašia, Filip Lichý, Róbert Mak, Martin Trnovský a Vladímir Weiss ml. Klub zatiaľ oznámil v letnom období príchod dvoch nových tvárí, z poľského Lodžu angažoval 26-ročného obrancu Samuela Kozlovského a z Dunajskej Stredy získal rovnako starého srbského brankára Aleksandara Popoviča.
„Po odchode Martina Trnovského sme potrebovali priniesť náhradu na brankársky post, aby sme skvalitnili túto pozíciu. Myslíme si, že príchodom Popoviča sa nám to podarilo. Kozlovský prišiel na pozíciu ľavého obrancu. Všetci dobre vieme, že na tomto mieste sme mali Sandra Cruza, ale chceli sme mať túto pozíciu zdvojenú. Zapojili sa do prípravy aj mládežníci - Hofstädter, Tománek a Maroš. Veľmi dobre sa ukazovali, tréner s nimi dobre pracuje a je spokojný. Veríme, že budú pokračovať v šľapajach Strelca, Greifa, Marcelliho a ďalších. Káder je bez väčších zmien, kľúčoví hráči zostali,“ vyjadril sa Kmotrík mladší k pohybom v kádri. Vedenie Slovana doťahuje v súčasnosti príchod 29-ročného panamského stredopoliara Cristiana Martineza: „Hral za Panamu na majstrovstvách sveta, urobil na nás veľmi dobrý dojem. Dlhodobo sme ho sledovali, na zozname sme ho mali posledné dve-tri prestupové obdobia. Vtedy sme to nedotiahli kvôli nie až takému záujmu trénera. Je to profilovo hráč, ktorého by tréner potreboval do svojho herného štýlu. Veríme, že v nasledujúcich dňoch sa nám ho podarí priniesť. Sme veľmi blízko k dohode, viac-menej sme dohodnutí s klubom a tiež hráčom.“
V najbližšom období ešte môže prísť k určitým pohybom v rámci mužstva, na inú klubovú adresu podľa všetkého zamieria Kelvin Ofori a Sharani Zuberu. „Momentálne je spokojnosť s aktuálnym kádrom, keď sa nám podarí dotiahnuť príchod Martineza. Uvidíme, čo nám prinesie najbližšie obdobie. Ešte je tam diskusia možno na jedno-dve miesta, sú tam však hráči, ktorí skôr odídu. To intenzívnejšie riešime s trénerom, pretože to tak cítime. Všetko potom záleží od ponúk hráčov, zdravotného stavu, či bude potrebné posilnenie atď. Prípadne teda budeme reagovať,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana. V kuloároch sa tiež spomínalo angažovanie Huga Paveka z Trenčína, toto však podľa Kmotríka aktuálne nie je na programe dňa. Klub má však záujem o 21-ročného obrancu.
V príprave na nový súťažný ročník odohral zatiaľ Slovan štyri duely s bilanciou dvoch víťazstiev (1:0 so Slaviou Praha a GAK 1902), jednej remízy (1:1 s Crvenou Zvezdou) a jednej prehry (0:1 s Puskásovou Akadémiou). „Som celkom spokojný s prípravou, chalani pracujú veľmi dobre. Niekedy to nie je jednoduché urobiť zmeny, keďže pod predošlým trénerom niektorí fungovali viac ako päť rokov. Som veľmi šťastný z prístupu mužstva. Som tu približne mesiac, veľmi rýchlo dostávajú hráči informácie, ale nechceme preťažiť ich mysle. Nemôžem sa dočkať súťažných zápasov, je pred nami výzva. Chcem vidieť, ako budeme vyzerať proti súperom,“ zhodnotil prípravu tímu tréner Slovana Yaya Toure.
Novým kapitánom tímu je slovinský útočník Andraž Šporar: „Veľmi sa teším na novú sezónu. Stal som sa novým kapitánom, čo si veľmi vážim. Som na to hrdý, keďže Slovan je ďaleko najväčším klubom na Slovensku. Byť kapitánom takéhoto klubu nie je malá vec. Ako vždy, ja som útočník a mojou zodpovednosťou je dávať góly. Chceme sa tešiť s fanúšikmi, vyhrať čo najviac zápasov. Verím, že tento tím bude mať víťaznú mentalitu.“
„Belasí“ majú pred sebou ešte generálku na druhé predkolo Ligy majstrov, vo štvrtok 16. júla nastúpia o 18.15 h na Tehelnom poli v príprave proti gréckemu Pafosu. Potom je už pred zverencami trénera Toureho vstup do pohárovej Európy, najskôr ich čaká duel na trávniku gruzínskej Iberia Tbilisi (utorok 21. júla o 18.00 h). V domácej lige odštartujú účinkovanie v nedeľu 26. júla o 19.00 h vonku proti nováčikovi z Banskej Bystrice. „Primárnym cieľom je obhajoba majstrovského titulu. Chceme sa dostať do hlavnej fázy Ligy majstrov, budeme o to bojovať, je to náš sen. Ak sa nám to nepodarí, tak verím, že urobíme aspoň krôčik vyššie ako v minulej sezóne, čo je Európska liga,“ vyhlásil Kmotrík mladší na margo cieľov a ambícií.
Hlavná obmena nastala na poste hlavného trénera, Vladimír Weiss st. sa rozhodol prijať ponuku viesť reprezentačný tím Slovenska. Na uvoľnené miesto zasadol 43-ročný Yaya Toure z Pobrežia Slonoviny, asistovať mu budú Ír Darren O'Dea, Francúz Serge Costa a z pôvodných asistentov pokračuje Timotej Vajdík. „Začíname novú éru, s novým kapitánom, novým trénerom a s ambicióznymi cieľmi. Radi by sme nadviazali na predošlé obdobie a opäť priniesli na Slovensko európsky futbal. Uvidíme, ktorá súťaž sa nám tento rok podarí. Začíname v Lige majstrov, ktorá je každoročne našim snom. Všetci dobre vieme, aký náročný je kvalifikačný kľúč. Cieľom je kvalifikovať sa do jednej z európskych súťaží,“ prezradil na predsezónnej tlačovej konferencii Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Výraznejšími zmenami prešiel aj hráčsky kolektív, z rôznych dôvodov si dres „belasých“ neoblečú Sidoine Fogning, Niko Jankovič, Guram Kašia, Filip Lichý, Róbert Mak, Martin Trnovský a Vladímir Weiss ml. Klub zatiaľ oznámil v letnom období príchod dvoch nových tvárí, z poľského Lodžu angažoval 26-ročného obrancu Samuela Kozlovského a z Dunajskej Stredy získal rovnako starého srbského brankára Aleksandara Popoviča.
„Po odchode Martina Trnovského sme potrebovali priniesť náhradu na brankársky post, aby sme skvalitnili túto pozíciu. Myslíme si, že príchodom Popoviča sa nám to podarilo. Kozlovský prišiel na pozíciu ľavého obrancu. Všetci dobre vieme, že na tomto mieste sme mali Sandra Cruza, ale chceli sme mať túto pozíciu zdvojenú. Zapojili sa do prípravy aj mládežníci - Hofstädter, Tománek a Maroš. Veľmi dobre sa ukazovali, tréner s nimi dobre pracuje a je spokojný. Veríme, že budú pokračovať v šľapajach Strelca, Greifa, Marcelliho a ďalších. Káder je bez väčších zmien, kľúčoví hráči zostali,“ vyjadril sa Kmotrík mladší k pohybom v kádri. Vedenie Slovana doťahuje v súčasnosti príchod 29-ročného panamského stredopoliara Cristiana Martineza: „Hral za Panamu na majstrovstvách sveta, urobil na nás veľmi dobrý dojem. Dlhodobo sme ho sledovali, na zozname sme ho mali posledné dve-tri prestupové obdobia. Vtedy sme to nedotiahli kvôli nie až takému záujmu trénera. Je to profilovo hráč, ktorého by tréner potreboval do svojho herného štýlu. Veríme, že v nasledujúcich dňoch sa nám ho podarí priniesť. Sme veľmi blízko k dohode, viac-menej sme dohodnutí s klubom a tiež hráčom.“
V najbližšom období ešte môže prísť k určitým pohybom v rámci mužstva, na inú klubovú adresu podľa všetkého zamieria Kelvin Ofori a Sharani Zuberu. „Momentálne je spokojnosť s aktuálnym kádrom, keď sa nám podarí dotiahnuť príchod Martineza. Uvidíme, čo nám prinesie najbližšie obdobie. Ešte je tam diskusia možno na jedno-dve miesta, sú tam však hráči, ktorí skôr odídu. To intenzívnejšie riešime s trénerom, pretože to tak cítime. Všetko potom záleží od ponúk hráčov, zdravotného stavu, či bude potrebné posilnenie atď. Prípadne teda budeme reagovať,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana. V kuloároch sa tiež spomínalo angažovanie Huga Paveka z Trenčína, toto však podľa Kmotríka aktuálne nie je na programe dňa. Klub má však záujem o 21-ročného obrancu.
V príprave na nový súťažný ročník odohral zatiaľ Slovan štyri duely s bilanciou dvoch víťazstiev (1:0 so Slaviou Praha a GAK 1902), jednej remízy (1:1 s Crvenou Zvezdou) a jednej prehry (0:1 s Puskásovou Akadémiou). „Som celkom spokojný s prípravou, chalani pracujú veľmi dobre. Niekedy to nie je jednoduché urobiť zmeny, keďže pod predošlým trénerom niektorí fungovali viac ako päť rokov. Som veľmi šťastný z prístupu mužstva. Som tu približne mesiac, veľmi rýchlo dostávajú hráči informácie, ale nechceme preťažiť ich mysle. Nemôžem sa dočkať súťažných zápasov, je pred nami výzva. Chcem vidieť, ako budeme vyzerať proti súperom,“ zhodnotil prípravu tímu tréner Slovana Yaya Toure.
Novým kapitánom tímu je slovinský útočník Andraž Šporar: „Veľmi sa teším na novú sezónu. Stal som sa novým kapitánom, čo si veľmi vážim. Som na to hrdý, keďže Slovan je ďaleko najväčším klubom na Slovensku. Byť kapitánom takéhoto klubu nie je malá vec. Ako vždy, ja som útočník a mojou zodpovednosťou je dávať góly. Chceme sa tešiť s fanúšikmi, vyhrať čo najviac zápasov. Verím, že tento tím bude mať víťaznú mentalitu.“
„Belasí“ majú pred sebou ešte generálku na druhé predkolo Ligy majstrov, vo štvrtok 16. júla nastúpia o 18.15 h na Tehelnom poli v príprave proti gréckemu Pafosu. Potom je už pred zverencami trénera Toureho vstup do pohárovej Európy, najskôr ich čaká duel na trávniku gruzínskej Iberia Tbilisi (utorok 21. júla o 18.00 h). V domácej lige odštartujú účinkovanie v nedeľu 26. júla o 19.00 h vonku proti nováčikovi z Banskej Bystrice. „Primárnym cieľom je obhajoba majstrovského titulu. Chceme sa dostať do hlavnej fázy Ligy majstrov, budeme o to bojovať, je to náš sen. Ak sa nám to nepodarí, tak verím, že urobíme aspoň krôčik vyššie ako v minulej sezóne, čo je Európska liga,“ vyhlásil Kmotrík mladší na margo cieľov a ambícií.
aktuálny káder ŠK Slovan Bratislava:
brankári: Aleksandar Popovič, Dávid Balog, Matúš Macík, Dominik Takíč
obrancovia: Samuel Kozlovský, Kevin Wimmer, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Jurij Medveděv, Sharani Zuberu, Robert Tománek, Cesar Blackman, Sandro Cruz
stredopoliari: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim, Artur Gajdoš, Tigran Barseghjan, Alasana Yirajang, Nino Marcelli, Alen Mustafič, Matúš Tomáško, Leo Hofstädter, Danylo Ignatenko, Daiki Macuoka, Kelvin Ofori
útočníci: Mykola Kucharevič, Alexej Maroš, Adam Griger, Andraž Šporar
realizačný tím: Yaya Toure - hlavný tréner, Darren O'Dea, Timotej Vajdík, Serge Costa - asistenti trénera, Ján Mucha, Martin Krnáč - tréneri brankárov, Matej Balun, Christián Stankovič - kondiční tréneri, Ján Švehlík - vedúci družstva, Peter Mriglot - tímový manažér, Roman Križan, Richard Reis - lekári, Ľudovít Nemec, Adrián Filan, Pál Horváth, Ladislav Soós - fyzioterapeuti, Jiří Jurza - masér, Ján Beniak, Peter Paulický - kustódi
zmeny v kádri:
príchody: Samuel Kozlovský (DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž/Poľ.)
odchody: Róbert Mak, Vladimír Weiss ml. (obaja ukončenie aktívnej kariéry), Guram Kašia, Filip Lichý, Martin Trnovský (všetci koniec platnosti kontraktu), Sidoine Fogning, Niko Jankovič (obaja koniec hosťovania)
brankári: Aleksandar Popovič, Dávid Balog, Matúš Macík, Dominik Takíč
obrancovia: Samuel Kozlovský, Kevin Wimmer, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Jurij Medveděv, Sharani Zuberu, Robert Tománek, Cesar Blackman, Sandro Cruz
stredopoliari: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim, Artur Gajdoš, Tigran Barseghjan, Alasana Yirajang, Nino Marcelli, Alen Mustafič, Matúš Tomáško, Leo Hofstädter, Danylo Ignatenko, Daiki Macuoka, Kelvin Ofori
útočníci: Mykola Kucharevič, Alexej Maroš, Adam Griger, Andraž Šporar
realizačný tím: Yaya Toure - hlavný tréner, Darren O'Dea, Timotej Vajdík, Serge Costa - asistenti trénera, Ján Mucha, Martin Krnáč - tréneri brankárov, Matej Balun, Christián Stankovič - kondiční tréneri, Ján Švehlík - vedúci družstva, Peter Mriglot - tímový manažér, Roman Križan, Richard Reis - lekári, Ľudovít Nemec, Adrián Filan, Pál Horváth, Ladislav Soós - fyzioterapeuti, Jiří Jurza - masér, Ján Beniak, Peter Paulický - kustódi
zmeny v kádri:
príchody: Samuel Kozlovský (DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž/Poľ.)
odchody: Róbert Mak, Vladimír Weiss ml. (obaja ukončenie aktívnej kariéry), Guram Kašia, Filip Lichý, Martin Trnovský (všetci koniec platnosti kontraktu), Sidoine Fogning, Niko Jankovič (obaja koniec hosťovania)