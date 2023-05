Slovan angažoval amerického útočníka Browna

Bratislava 6. mája (TASR) - Americký hokejista Chris Brown sa stal hráčom HC Slovan Bratislava. Tridsaťdvaročný útočník odohral uplynulých šesť sezón v Nemecku, na konte má aj 23 zápasov v NHL.



"Chris je výborne stavaný silový hráč. Je to silový útočník, ktorého sme si vybrali aj pre jeho obrovské skúsenosti. Okrem toho má nadštandardné hokejové myslenie, disponuje kvalitnými zručnosťami a dokáže hrať efektívne v náročných priestoroch klziska s pukom aj bez neho. Budeme sa snažiť jeho schopnosti čo najviac využiť v presilovkách, ale aj v oslabeniach. Rátame s ním na krídle v prvých dvoch útokoch a verím, že nám do týchto kľúčových formácií prinesie požadovanú kvalitu, skúsenosti a produktivitu," poznamenal pre klubový web športový riaditeľ Slovana Oto Haščák.



Brown odohral v sezóne 2022/2023 50 zápasov v najvyššej nemeckej súťaži, v ktorých nazbieral 22 kanadských bodov za 9 gólov a 13 asistencií. Jeho vizitku zdobí aj titul majstra sveta do 18 rokov a bronz z MS do 20 rokov. V roku 2009 ho z 36. miesta draftoval klub Phoenix Coyotes, za ktorý odohral v NHL 11 zápasov. Ďalších 12 pridal vo farbách Washingtonu Capitals. V najprestížnejšej súťaži sveta sa prezentoval bilanciou 2 góly, 1 asistencia a 21 trestných minút. Slovenská extraliga bude pre neho druhá európska súťaž, v nemeckej DEL odohral počas šiestich sezón 274 zápasov so ziskom 174 bodov. "Veľmi sa teším na pôsobenie v Slovane. Taktiež moja rodina je nadšená z môjho nového pôsobiska. Verím, že prinesiem tímu môj štýl hry a skúsenosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie tímových cieľov," povedal Brown pre hcslovan.sk.