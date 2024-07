Slovan angažoval brankára Takáča, Kmotrík ml.: Bude pre nás prínos

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava angažoval brankára Dominika Takáča. Dvadsaťpäťročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie obliekal od roku 2017 dres konkurenčného FC Spartak Trnava. Takáč sa dohodol s "belasými" na trojročnej zmluve.



V minulom ročníku výrazne prispel k postupu Trnavčanov do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL). Zároveň sa stal najlepším brankárom Niké ligy. "Zvýšenie konkurencie na brankárskom poste bolo po odchode Milana Borjana našou prioritou. Potrebovali sme získať ešte jedného brankára. Zvažovali sme viaceré aspekty a snažili sme sa prijať to najlepšie možné rozhodnutie. V osobe Dominika Takáča získavame prínos pre súčasnosť a vzhľadom na vek aj perspektívu smerom do budúcna. Dominika sme mali na očiach v našej lige, o svojich schopnostiach nás presvedčil na domácej scéne a v minulej sezóne aj v Európe. Samozrejme vieme a vnímame, kde naposledy pôsobil. Aj z minulosti však máme príklady hráčov, ktorí k nám prišli podobnou cestou. V belasom boli či sú stále veľmi platní, a výkonmi i prístupom si rýchlo získali priazeň fanúšikov. Sme presvedčení, že v prípade Dominika to bude podobné, a stane sa platnou súčasťou mužstva," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Takáč si vyskúša prvýkrát pôsobenie mimo štadióna Antona Malatinského. "Teším sa z viacerých dôvodov. Zažijem nový brankársky kolektív, ktorý je v Slovane veľmi mladý, ešte z dorastu sa poznám s Martinom Trnovským, s ktorým máme výborný vzťah. Rovnako si znovu zahrám s Kyriakom Savvidisom, s ktorým sme zostali v kontakte a sme veľmi dobrí kamaráti. V Slovane poznám aj pár ostatných chalanov, najmä z národného tímu. Práve toto bola moja najväčšia motivácia – tituly, pravidelná účasť v Európe, najvyššie ciele, ale aj vidina posunu do reprezentácie. Mám motiváciu pomôcť k dosiahnutiu týchto klubových cieľov, osobne chcem rásť a raz sa natrvalo dostať do reprezentácie, kde som sa už párkrát objavil," povedal pre klubový web Takáč.