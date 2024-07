Slovan angažoval Kanaďana Hoelschera, Dočekal: Má výborné štatistiky

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava získal do svojich radov Kanaďana Mitchella Hoelschera. Dvadsaťštyriročný center sa k tímu pripojí na začiatku letnej prípravy v závere júla.



Hoelschera si v drafte NHL v roku 2018 vybrali New Jersey Devils z celkového 172. miesta v 6. kole. Profesionálny hokej hral od sezóny 2020/2021 v tíme AHL Belleville Senators. Po dvoch rokoch prestúpil do tímu Springfield Thunderbirds, kde striedavo nastupoval aj za mužstvá pôsobiace v nižšej East Coast Hockey League (ECHL) Indy Fuel a Orlando Solar Bears. V drese Orlanda bodoval v minulej sezóne 51-krát v 57 zápasoch. V AHL má na konte 89 štartov s bilanciou 9+14.



"Som skutočne nadšený z príležitosti hrať za Slovan Bratislava. Už sa nemôžem dočkať začiatku sezóny a stretnutia s vernými fanúšikmi, o ktorých som počul len to najlepšie. Hokejový Slovan mi viacerí ľudia opísali ako prvotriednu organizáciu. Aj preto dúfam, že jej v ďalšej sezóne prinesieme veľa radosti a úspechov," uviedol Hoelscher pre klubový web Slovana.



Kanaďan by mal v Slovane zaujať pozíciu stredného útočníka v jednej z prvých dvoch formácií. "Mitch je kreatívny stredný útočník s veľmi dobrým zakončením. Má výborné osobné štatistiky na vhadzovaniach. Je v optimálnom hokejovom veku a má obrovskú chuť ukázať sa a presadiť na európskom ľade. V Slovane mu doprajeme dostatočný icetime, pričom s ním rátame v prvých dvoch útokoch," dodal športový riaditeľ klubu Rostislav Dočekal.