Slovan angažoval Oforiho, podpísal trojročný kontrakt

Bratislava 6. júna (TASR) - Prvou letnou posilou úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava sa stal ghanský futbalista Kelvin Ofori. Dvadsaťtriročný ofenzívny univerzál podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt.



Oforimu na konci júna vypršala zmluva v Trnave, v drese Spartaka odohral počas vyše dvoch rokov 101 zápasov, zaznamenal 24 gólov a 8 asistencií. Do Trnavy prišiel vo februári 2023 z nemeckého Paderbornu. Pôsobil aj vo Fortune Düsseldorf, na konte má dva štarty v najvyššej nemeckej súťaži. Primárne hráva na pravom krídle, no dokáže nastúpiť na viacerých ofenzívnych postoch.



„Som veľmi rád, že Kelvin Ofori je našou prvou letnou posilou. Myslím si, že je to hráč, ktorého nemusíme verejnosti veľmi predstavovať. Poznáme ho veľmi dobre z Trnavy, kde potvrdil svoj potenciál i kvalitu. Prichádza k nám zvýšiť konkurenciu na poste pravého krídelníka. Verím, že pre Tigrana tam bude zdravou konkurenciou. Je použiteľný na viacerých ofenzívnych pozíciách, čo je jeho ďalším benefitom. Vidíme v ňom aj potenciál do budúcna, pretože je vo veľmi dobrom futbalovom veku. Rovnako verím, že bude pokračovať v šľapajach hráčov ako Takáč, Savvidis, Lovat či Abena, ktorí k nám prišli tiež po pôsobení v Spartaku a osvedčili sa nám, boli či sú pre nás platní. Tešíme sa, že bude nosiť belasý dres,“ povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana.



Oforimu vyšiel v drese Trnavy najmä skončený ročník 2024/25, keď k deviatim gólom v Niké lige pridal ešte dva presné zásahy v Slovnaft Cupe. „Som šťastný, že sa pre mňa začína táto nová kapitola. Na Slovensku pôsobím dva roky, poznám prostredie i ligu. Nebudem hovoriť, na akej pozícii sa na ihrisku cítim najlepšie. Najradšej som totiž vždy, keď môžem byť na trávniku a byť prínosný pre mužstvo, rád sa prispôsobím tomu, čo odo mňa tréner bude vyžadovať. Zápasy na Tehelnom poli mali vždy špeciálnu atmosféru, štadión je naozaj veľmi pekný. Viem, že Slovan má vysoké ciele doma i v Európe, a túžim k nim prispieť svojou prácou a výkonmi. Teším sa na to, čo nás spoločne čaká,“ povedal Ofori.