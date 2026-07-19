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Slovan angažoval panamského stredopoliara a účastníka MS Martineza
Martinez je odchovanec panamského klubu Chorrillo, kde robil prvé futbalové kroky aj Blackman.
Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Cristiana Martineza. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na MS v USA, Kanade a Mexiku, podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt.
Martinez nastúpil vo všetkých troch zápasoch na šampionáte v základnej zostave Panamy. Spoluhráč Cesara Blackmana z národného tímu získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča duelu s Chorvátskom. „Veľmi sa teším, že Cristian Martinez je belasý. Ako som už spomenul na predsezónnej tlačovej konferencii, dlhodobo sme ho sledovali a na našom transferovom zozname bol aj v predošlých prestupových oknách. Teraz sme sa s Yayom Tourém zhodli, že predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu. O Cristiana bol po majstrovstvách sveta enormný záujem. V uplynulých dvoch týždňoch sme viedli veľmi náročné rokovania, keďže hráč i jeho doterajší klub dostávali množstvo ponúk. Preto ma veľmi teší, že sa nám tento náročný prestup podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísali sme trojročnú zmluvu. Som šťastný, že popri Cesarovi Blackmanovi budeme mať v kádri ďalšieho účastníka svetového šampionátu,“ povedal pre web Slovana Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Martinez, ktorý je využiteľný na všetkých pozíciách v strede zálohy, sa hneď po podpise zmluvy zapojil do tréningového procesu A-tímu „belasých“. „Som veľmi šťastný, že prichádzam do Slovana Bratislava, veľkého klubu s bohatou históriou i ambíciami. Po majstrovstvách sveta som mal skutočne viacero ponúk a možností, a som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Významnú úlohu pri mojom rozhodovaní zohral aj môj spoluhráč a kamarát Cesar Blackman, viackrát sme o tom spolu hovorili a telefonovali, povedal mi o Slovane veľmi pozitívne veci. Som skutočne nadšený zo štadióna na Tehelnom poli, je fakt krásny a neviem sa dočkať, keď na ňom budem prvýkrát bojovať za Slovan. Chcem fanúšikom zo seba ukázať to najlepšie, pretože do všetkého idem vo futbale naplno a túžim sa pobiť za úspech môjho tímu, za úspech Slovana Bratislava,“ vyhlásil Martinez, ktorý do Slovana prestúpil z izraelského klubu Kirjat Šmona.
Martinez je odchovanec panamského klubu Chorrillo, kde robil prvé futbalové kroky aj Blackman. Neskôr nastupoval v USA za Columbus, Pittsburgh či Chicago, v zámorskej MLS si pripísal dokopy 32 štartov. V roku 2020 prvýkrát zamieril do Európy, do španielskeho Cádizu, po hosťovaniach v Španielsku i vo Venezuele sa v roku 2023 presunul do Saudskej Arábie, kde hral za Najran SC i Al-Jandal. Od roku 2024 pôsobil v izraelskom Kirjat Šmona. V reprezentačnom „áčku“ debutoval už ako 19-ročný, v národnom tíme zaznamenal v 69 dueloch dva góly a 10 asistencií.
Martinez nastúpil vo všetkých troch zápasoch na šampionáte v základnej zostave Panamy. Spoluhráč Cesara Blackmana z národného tímu získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča duelu s Chorvátskom. „Veľmi sa teším, že Cristian Martinez je belasý. Ako som už spomenul na predsezónnej tlačovej konferencii, dlhodobo sme ho sledovali a na našom transferovom zozname bol aj v predošlých prestupových oknách. Teraz sme sa s Yayom Tourém zhodli, že predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu. O Cristiana bol po majstrovstvách sveta enormný záujem. V uplynulých dvoch týždňoch sme viedli veľmi náročné rokovania, keďže hráč i jeho doterajší klub dostávali množstvo ponúk. Preto ma veľmi teší, že sa nám tento náročný prestup podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísali sme trojročnú zmluvu. Som šťastný, že popri Cesarovi Blackmanovi budeme mať v kádri ďalšieho účastníka svetového šampionátu,“ povedal pre web Slovana Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Martinez, ktorý je využiteľný na všetkých pozíciách v strede zálohy, sa hneď po podpise zmluvy zapojil do tréningového procesu A-tímu „belasých“. „Som veľmi šťastný, že prichádzam do Slovana Bratislava, veľkého klubu s bohatou históriou i ambíciami. Po majstrovstvách sveta som mal skutočne viacero ponúk a možností, a som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Významnú úlohu pri mojom rozhodovaní zohral aj môj spoluhráč a kamarát Cesar Blackman, viackrát sme o tom spolu hovorili a telefonovali, povedal mi o Slovane veľmi pozitívne veci. Som skutočne nadšený zo štadióna na Tehelnom poli, je fakt krásny a neviem sa dočkať, keď na ňom budem prvýkrát bojovať za Slovan. Chcem fanúšikom zo seba ukázať to najlepšie, pretože do všetkého idem vo futbale naplno a túžim sa pobiť za úspech môjho tímu, za úspech Slovana Bratislava,“ vyhlásil Martinez, ktorý do Slovana prestúpil z izraelského klubu Kirjat Šmona.
Martinez je odchovanec panamského klubu Chorrillo, kde robil prvé futbalové kroky aj Blackman. Neskôr nastupoval v USA za Columbus, Pittsburgh či Chicago, v zámorskej MLS si pripísal dokopy 32 štartov. V roku 2020 prvýkrát zamieril do Európy, do španielskeho Cádizu, po hosťovaniach v Španielsku i vo Venezuele sa v roku 2023 presunul do Saudskej Arábie, kde hral za Najran SC i Al-Jandal. Od roku 2024 pôsobil v izraelskom Kirjat Šmona. V reprezentačnom „áčku“ debutoval už ako 19-ročný, v národnom tíme zaznamenal v 69 dueloch dva góly a 10 asistencií.