Slovan angažoval švédskeho obrancu Bergmana, nahradí Ahnelöva

Bratislava 31. januára (TASR) - Vedenie hokejového extraligového klubu HC Slovan Bratislava angažovalo švédskeho obrancu Juliusa Bergmana. Mužstvo tak zareagovala na zranenie jeho krajana Jonasa Ahnelöva, ktorý má zranenie v hornej časti tela, musí absolvovať operáciu a sezóna sa pre neho skončila.



Dvadsaťosemročného Bergmana draftovalo San Jose Sharks v roku 2014 zo 46. miesta (2. kolo), no v NHL si nezahral. V AHL však odohral viac ako 250 zápasov s bilanciou 17 gólov a 61 asistencií. Prevažnú časť svojej kariéry strávil doma vo Švédsku, v najvyššej súťaži hral za Frölundu a Brynäs. Jednu sezónu odohral aj vo Fínsku za Lahti Pelicans. Bergman reprezentoval svoju krajinu na štyroch záverečných mládežníckych turnajoch, vrátane MS 20 v roku 2015. Vtedy v boji o bronzové medaily Švédi podľahli slovenskej reprezentácii vedenej trénerom Ernestom Bokrošom 2:4. Naposledy pôsobil v druhej najvyššej švédskej lige v tíme Södertälje.



"Po tom, čo sa potvrdili informácie o rozsahu zranenia Jonasa Ahnelöva, potrebovali sme okamžite riešiť náhradu. Napokon sme aj na základe kladných referencií siahli po Juliusovi, ktorý v tejto sezóne odvádzal dobré služby tímu Södertälje v Allsvenskan. Je to výborný korčuliar, ktorého budeme môcť rovnocenne využívať na oboch stranách klziska. Nemá problém ani s fyzickou hrou do tela a jeho prednosťou je tiež dobrá strela. Dohodli sme sa na podpise zmluvy aj na budúcu sezónu a pevne verím, že od prvého zápasu bude oporou," povedal športový riaditeľ Rostislav Dočekal pre oficiálnu stránku klubu.



Bergman by mal pricestovať do Bratislavy vo štvrtok a trénerovi Petrovi Oremusovi bude k dispozícii už v piatok v domácom zápase 41. kola Tipos extraligy proti HC 19 Humenné. Na drese bude nosiť číslo 7.



Naopak jeho 36-ročný krajan Ahnelöv už mužstve nepomôže, keď sa zranil v závere druhej tretiny počas stretnutia s Liptovským Mikulášom. Odborné vyšetrenia potvrdili, že jeho zranenie si vyžiada operáciu. Ahnelöv posilnil belasých 13. decembra 2023 ako náhrada za Shawna Lalondeho a hneď sa usadil v prvej obrannej formácii spolu s Marekom Korenčíkom. Odohral 11 zápasov a získal 7 bodov (3+4).