Slovan angažoval ukrajinského stredopoliara Ignatenka

Bratislava 3. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský majster ŠK Slovan Bratislava získal posilu do stredu poľa. Účastníka Ligy majstrov posilní Danylo Ignatenko, ktorý naposledy pôsobil v Girondins Bordeaux. Vedenie "belasých" podpísalo s Ukrajincom trojročný kontrakt. Informoval o tom oficiálny web ŠK Slovan.



Dvadsaťsedemročný člen širšieho kádra ukrajinskej reprezentácie prichádza do hlavného mesta po pôsobení v Bordeaux. Slávna francúzska značka v lete stratila štatút profesionálneho klubu a vyhlásila bankrot, preto Ignatenko prichádza ako voľný hráč. "Sme veľmi radi, že Danylo Ignatenko sa stáva naším hráčom. Jeho príchodom získavame zvýšenie konkurencie a rozšírenie možností do našej stredovej formácie. Danylo má skúsenosti s medzinárodným futbalom, čím nám môže pomôcť v Lige majstrov i v domácej súťaži. Využili sme možnosť, ktorá sa naskytla po tom, čo sa udialo v jeho predošlom klube a podpísali sme s ním trojročný kontrakt. Tešíme sa, že prichádza do Bratislavy a pevne veríme, že bude pre naše mužstvo prínosom," povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.



Danylo Ignatenko je stredný záložník, ktorý využíva aj svoje dobré fyzické parametre. V predošlom klube pravidelne nastupoval v Ligue 1, resp. v Ligue 2. Za Girondins Bordeaux si od roku 2022 pripísal 81 štartov, v ktorých dal štyri góly. "Som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Začínam novú etapu svojej kariéry, na ktorú sa teším. Prišiel som s túžbou pomôcť tomuto mužstvu. Budeme hrať Ligu majstrov, ktorá bola vždy mojím snom. Neviem sa preto dočkať prvého zápasu za Slovan. Zvlášť na tomto krásnom štadióne, ktorý je naozaj úžasný," vyhlásil Ignatenko pre klubový web.