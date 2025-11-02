< sekcia Šport
Slovan B remizoval s Pohroním, TU Košice prišla o domácu sériu
Malženice si poradili so Starou Ľubovňou 2:1 po víťaznom góle Borisa Drugu, ktorý upravil v 85. minúte na konečných 2:1 z penalty.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti Pohronia remizovali v nedeľnom zápase 15. kola MONACObet ligy na Pasienkoch so Slovanom Bratislava 2:2. Deľbu bodov zariadil v 77. minúte Tobiáš Diviš, ktorý strelil oba góly a jeho tím sa vďaka nemu udržal na treťom mieste. Slovan B si napravil chuť po prehre 0:7 v Starej Ľubovni a je trinásty, bod nad pásmom zostupu.
Malženice si poradili so Starou Ľubovňou 2:1 po víťaznom góle Borisa Drugu, ktorý upravil v 85. minúte na konečných 2:1 z penalty. Domáci tak poskočili v tabuľke na deviate miesto pred Považskú Bystricu, ktorá zaváhala v derby proti poslednému Púchovu (0:1). Ľubovňa čaká na vonkajšiu výhru od 3. augusta a je dvanásta, bod nad pásmom zostupu.
„Béčko“ Žiliny ukončilo sériu štyroch duelov bez výhry a triumfovalo prvýkrát od septembra, keď zvíťazilo na pôde Slávie TU Košice 3:1. O víťazný gól sa postaral v 52. minúte Lukáš Prokop, jeho tím sa dostal zo zóny zostupu a momentálne figuruje na jedenástom mieste. Slávia je predposledná, dva body pod hranicou udržania sa. Na domácej pôde ukončila 560 dní trvajúcu sériu bez ligovej prehry, pred vlastnými divákmi ťahala naposledy za kratší koniec 21. apríla 2024, keď prehrala 1:2 so Starou Ľubovňou v rámci tretej najvyššej súťaže.
MONACObet liga - 15. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - FK Pohronie 2:2 (2:0)
Góly: 4. Jelínek, 28. Minka - 66. a 77. Diviš. Rozhodovali: Mano - Capik, Mihalík. ŽK: Kozyk - Horvát, Hydara, Buhaj
OFK Dynamo Malženice - Stará Ľubovňa Redfox FC 2:1 (1:0)
Góly: 35. Turanský, 85. Druga (z 11 m) - 71. Kušnír. Rozhodovali: Valent - Šandrik, Uram, ŽK: Brezník - Jaššo, Krawczyk, Mašlej
Slávia TU Košice - MŠK Žilina B 1:3 (1:1)
Góly: 29. Michlík – 19. Škvarka, 52. Prokop, 90+2. Balej. Rozhodovali: Bláha - Štofik, Halíček, ŽK: Michlík, Bajus – 88. Jokl, 88. Svoboda
