Slovan bojoval do úplného konca, Weiss st.: Takto sa rodí dobrý tím

Bratislava 12. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava síce vo štvrtok vypadli z Európskej ligy, no tréner úradujúceho slovenského majstra Vladimír Weiss bol na svojich zverencov hrdý. Tí sa vypli k maximálnemu výkonu a v odvete 3. predkola prehrali s Olympiakosom Pireus 3:4 až v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa po predĺžení skončil zápas nerozhodne 2:2.



V pozícii favorita vstupoval do dvojzápasu Olympiakos - vlani cez neho Slovan neprešiel v baráži o skupinovú fázu EL, keď najprv prehral v Grécku 0:3 a odveta sa skončila 2:2. Teraz dokázali "belasí" uhrať v prvom stretnutí na pôde súpera nádejnú remízu 1:1. V odvete na Tehelnom poli prehrávali v závere 0:1, no vo štvrtej minúte nadstaveného času vybojoval predĺženie Ivan Šaponjič. V ňom dokázal Slovan odpovedať aj na druhý gól súpera, hoci už hral bez vylúčeného Myentyho Abenu. Z bezprostrednej blízkosti sa po priamom kope presadil Andre Green. Domáci mali navrch aj v rozstrele - viedli 2:0, no nakoniec sa však rozhodovalo v piatej sérii, keď Adriána Chovana prekonal Mathieu Valbuena a rozhodol o postupe gréckeho klubu.







"Z takýchto zápasov sa rodí dobré mužstvo. Hráčov som pochválil a som hrdý na ich výkon. Takto si predstavujem našu spoluprácu," uviedol tréner Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii. Duel prirovnal k tohtoročnej odvete 1. predkola Ligy majstrov v gruzínskom Batumi - mužstvo podľa neho opäť hralo ako tím a získalo motiváciu.



"Belasí" napriek početnej nevýhode dotiahli dramatické stretnutie do rozstrelu, v ňom však svoje pokusy z bieleho bodu nepremenili Juraj Kucka a Giorgi Čakvetadze. "Pred rozstrelom som sa každého opýtal, či chce ísť. Vždy sa stáva, že to zahodia tí najkvalitnejší. Aďo mal jednu strelu na ruke, no nechytil. Taký je futbal," opísal rozstrel domáci kormidelník.



Jeho zverenci sa v rámci futbalovej Európy predstavia najbližšie proti HŠK Zrinjski Mostar. Na pôde súpera z Bosny a Hercegoviny odohrajú prvý zápas play off o skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy. Ešte predtým ich čaká ďalšie stretnutie - v nedeľu sa predstavia v Liptovskom Mikuláši v rámci domácej Fortuna ligy. "Musíme sa pripraviť, vymieňam hráčov, no nemám ich dosť na to, aby hrala úplne iná jedenástka," doplnil Weiss st., ktorý zatiaľ nepremýšľal o súperovi v EKL: "Vedome som nerozmýšľal, s kým by som chcel hrať. Zrinjski má zväčša domácich a chorvátskych hráčov, sú kvalitní a my sa pokúsime zopakovať svoj výkon z Grécka."



Jeho tím zostal jediným slovenským zástupcom v tomto ročníku európskych pohárových súťaží. Proti Zrinjski nastúpi vo štvrtok 18. augusta na Stadione pod Bijelim Brijegom v Mostare.