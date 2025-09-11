< sekcia Šport
Slovan Bratislava bude hrať s KuPS Kuopio v Tampere
Duel na štadióne Tammelan vo fínskom Tampere je na programe 6. novembra o 18.45 h. „Belasí“ okrem toho odohrajú vonkajšie duely v hlavnej fáze KL na pôde AZ Alkmaar a KF Škendija.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neodohrajú stretnutie hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA proti fínskemu súperovi KuPS v Kuopiu, ale v Tampere. Sériový slovenský šampión o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.
