Slovan Bratislava bude hrať s KuPS Kuopio v Tampere

Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys vo štvrtok 21. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Duel na štadióne Tammelan vo fínskom Tampere je na programe 6. novembra o 18.45 h. „Belasí“ okrem toho odohrajú vonkajšie duely v hlavnej fáze KL na pôde AZ Alkmaar a KF Škendija.

Bratislava 11. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neodohrajú stretnutie hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA proti fínskemu súperovi KuPS v Kuopiu, ale v Tampere. Sériový slovenský šampión o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.

Duel na štadióne Tammelan vo fínskom Tampere je na programe 6. novembra o 18.45 h. „Belasí“ okrem toho odohrajú vonkajšie duely v hlavnej fáze KL na pôde AZ Alkmaar a KF Škendija. Na Tehelnom poli privítajú Racing Štrasburg, Rayo Vallecano a BK Häcken.
