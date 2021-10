Hokejisti HC Slovan Bratislava zdolali na domácom ľade HK Poprad 2:1

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)



Góly: 14. Sukeľ (Rapuzzi, Yogan), 20. Yogan (Takáč, Harris) - 20. Brejčák (Mešár). Rozhodovali: Hronský, Novák - Jedlička, Šefčík, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2212 divákov.



HC Slovan Bratislava: Gudlevskis - MacKenzie, Sersen, Valach, Maier, Gachulinec, Golian, Beňo - Matoušek, Harris, Takáč - Sukeľ, Rapuzzi, Yogan - Klučiar, Kytnár, Bezák - Lukošík, Preisinger, Kundrík



HK Poprad: Čiliak - Brejčák, Drgoň, Rymsha, Dalhuisen, Novajovský, Ulrych, Demo - Handlovský, Bortňák, Livingston - Šišovský, Bjalončík, Mešár - Dzivjak, Paločko, Valigura - Šotek, Jevoš, Sokoli - Svitana

Na snímke vľavo brankár Kristers Gudlevskis (Slovan) a vpravo Peter Bjalončík (Poprad) počas zápasu 10. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Poprad 21. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zdolali v predohrávanom stretnutí 10. kola Tipos extraligy na domácom ľade HK Poprad 2:1. Po štvrtkovom víťazstve sa dostali priebežne na čelo tabuľky o bod pred Nitru a dva body pred Michalovce, oba tímy však majú k dobru piatkové duely. Popradčania pokračujú v nepresvedčivých výsledkoch, prehrali štvrtý zápas za sebou o gól a patrí im 4. miesto.Kapitán Slovana Michal Sersen si pred úvodným buly prevzal dres s číslom 656, ktoré odkazuje na jeho rekord v počte odohratých zápasov v drese bratislavského klubu. Tridsaťpäťročný obranca prekonal rekordný zápis Richarda Kapuša (655) v predchádzajúcom extraligovom súboji na ľade Prešova. Práve Kapuš odovzdal vo štvrtok svojmu nástupcovi pamätný dres.Popradčania hrali hneď v úvode presilovku po vylúčení Matoušeka, no výraznejšie v nej Gudlevskisa neohrozili. Diváci potom sledovali vyrovnanú hru, tímy však príliš neotvárali svoje obrany. Bezgólový stav zlomili domáci v 14. minúte. Yogan prenikol stredom klziska do útočného pásma, prenechal puk Rapuzzimu, ten našiel Sukeľa, ktorý si nakorčuľoval z druhej vlny a namieril presne - 1:0. Dvadsaťpäťročný útočník si tak otvoril gólový účet v sezóne. "Belasým" zachutilo a necelú minútu pred koncom tretiny pridal po strojovej presilovkovej kombinácii druhý gól Yogan. Vzápätí po strele Takáča zblízka zazvonila ľavá žŕdka Čiliakovej bránky. "Kamzíci" stihli 23 sekúnd pred sirénou znížiť zásluhou Brejčáka, pri jeho strele mal Gudlevskis zakrytý výhľad.Hostia, snažiaci sa o vyrovnanie, v druhej tretine tvrdili muziku, narážali však na pozorného brankára Slovana. Zoči-voči nemu nepochodil Svitana a neujalo sa ani zakončenie Paločka po obkrúžení brány. Domáci vyčkávali na chyby súpera, dobré možnosti na zvýšenie náskoku nevyužili strelci gólov Sukeľ a Yogan. V 36. minúte nezmenil skóre na druhej strane ani Svitana, Gudlevskis jeho jedovku z osi klziska vyrazil.Poprad sa v tretej časti neúnavne tlačil dopredu, Slovan pokračoval v tesnom bránení a spoliehal sa na rýchle protiútoky. Prečíslenie 2 na 1 nevyužili Harris s Takáčom, keď ich nádejná spolupráca stroskotala na finálnej prihrávke. Hostia vyvíjali útočnú aktivitu, ale sústredený tlak si nevedeli vytvoriť, navyše ich pribrzdilo aj vylúčenie Rymshu. V oslabení sa dostal do šance Svitana, Gudlevskis opäť podržal svoje mužstvo. Popradčania v závere odvolali brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. Takáč ešte v posledných sekundách poslal puk do opustenej brány Popradu, podľa rozhodcov to už však bolo tesne po vypršaní času.tréner HC Slovan Bratislava:tréner HK Poprad: