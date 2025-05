Slovan Bratislava odohrá v lete osem prípravných zápasov

Bratislava 13. mája (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava odohrajú v lete osem prípravných zápasov, z toho dva na domácom šade. Kompletné mužstvo sa pod vedením nového hlavného trénera Brada Tappera a ďalších členov realizačného tímu stretne v závere júla v domácich podmienkach Zimného štadióna Ondreja Nepelu.



Po vstupných testoch a prvom týždni intenzívnych tréningov vycestuje za prvými súpermi do východných Čiech, kde sa 7. resp. 8. augusta stretnú s Mountfield HK a HC Dynamo Pardubice. Po ďalších dvoch týždňoch tréningového procesu sa Slovan 22.-23. augusta zúčastní na medzinárodnom turnaji v rakúskom Grazi. Jeho ďalšími účastníkmi budú domáci Graz 99ers, finalista play off nemeckej DEL Kolín Haie a švédsky tím Malmö Redhawks. V prvý deň turnaja 22. augusta nastúpi Slovan proti Grazu a na základe výsledku tohto zápasu sa na druhý deň v dueli o konečné umiestnenie stretne buď so „žralokmi" alebo „červenými jastrabmi".



V posledný augustový týždeň sa Slovan predstaví domácim fanúšikom, 27. augusta privíta tím Berani Zlín a o deň neskôr Viennu Capitals. Bol to jediný možný čas, keď Slovan dostal od správcu zimného štadióna šancu na usporiadanie domácich prípravných zápasov. Potom až do začiatku extraligy bude patriť aréna Ondreja Nepelu prípravám a koncertu Andreu Bocelliho. Záver prípravy absolvuje Slovan na severe Moravy, 4. septembra sa predstaví na ľade HC Oceláři Třinec a 5. septembra v Ostrave proti Porube HC RT Torax. Informovala o tom oficiálna webová stránka „belasých".