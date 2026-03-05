< sekcia Šport
Basketbalistky Slovana nestačili na Piešťanské Čajky a prehrali 71:75
Basketbalistky Piešťanských Čajok po polčase prehrávali o sedem bodov, no v tretej štvrtine sa im podarilo otočiť nepriaznivý vývoj.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Tipos extraligy v skupine o 1.-6. miesto na palubovke BC Slovan Bratislava 75:71 a upevnili si vedenie v tabuľke. Po polčase prehrávali o sedem bodov, no v tretej štvrtine sa im podarilo otočiť nepriaznivý vývoj.
nadstavbová časť Tipos extraligy v basketbale žien
skupina o 1.-6. miesto – 9. kolo:
BC Slovan Bratislava - Piešťanské Čajky 71:75 (42:35)
Najviac bodov: Tripkovičová 19, Keltosová 13, Vargová 12 - Tyová Farcyová 18, Herminjardová 15, Kozáková 14
