DRÁMA DO KONCA:Slovan remizoval s Mostarom 2:2, postúpil do 3.predkola

odveta 2. predkola Ligy majstrov:



ŠK Slovan Bratislava - HŠK Zrinjski Mostar 2:2 (1:0)



Góly: 5. Čavrič, 66. Zuberu - 75. Barišič, 90.+3 Ivančič, ŽK: Weiss, Kucka, Savvidis - Memija, Barišič, Čuže, Bilbija, Ivančič. Rozhodovali: Pignard - Drouet, Coniglio (všetci Fr.), 20.498 divákov.



/prvý zápas: 1:0, ŠK Slovan postúpil do 3. predkola LM/



Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Savvidis, Kankava, Kucka - Zuberu (77. Marcelli), Čavrič (87. Abubakari), Weiss (77. Barseghjan)



Mostar: Marič - Čorluka, Barišič, Jakovljevič, Memija - Stanič (46. Ivančič), Čanadjija, Kožulj (46. Kiš) - Tičinovič (65. Jukič), Bilbija (73. Zlomislič), Čuže (65. Malekinušič)



Bratislava 1. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Slovenský šampión po víťazstve 1:0 na pôde HŠK Zrinjski Mostar remizoval v utorňajšej domácej odvete 2. predkola so súperom z Bosny a Hercegoviny 2:2. Zabezpečil si tak najmenej desať ďalších zápasov na medzinárodnej scéne. Už teraz má istú účasť minimálne v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.V 3. predkole LM sa Slovan stretne s lepším z dvojice Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Haifa (prvý zápas 1:0). Prvý duel odohrajú "belasí" 9. augusta doma, odveta v Moldavsku alebo v Izraeli je na programe 15. augusta.Slovan nastúpil na odvetu v silnejšom zložení, v akom hral v Mostare. Po vypršaní trestu za vylúčenie proti Swiftu Hesper sa do zostavy vrátil Kucka a po prekonaní virózy už bol k dispozícii kapitán Weiss. Jednogólový náskok sa "belasí" pred fantastickou kulisou snažili od úvodných minút navýšiť a už v 5. minúte sa im to podarilo. Výborne kopnutý roh Lovata predĺžil Kucka na Čavriča, ktorý osamotený pri zadnej žrdi otvoril hlavou skóre - 1:0. V 8. minúte napriahol z diaľky Lovat, Marič vyškriabal loptu na roh. Slovan kontroloval dianie na trávniku, súperovi len zriedkavo požičal loptu. Až v 28. minúte sa hostia prvýkrát dostali pred Borjana, po prihrávke Bilbiju však Čuže prekopol bránu. Zrinjski opticky vyrovnal hru v poli a krátko pred koncom prvého polčasu pohrozil strelou Čanadjiju, Borjan podržal svoj tím.Mostar vstúpil do druhého polčasu s dvoma zmenami v zostave, na jeho hre sa však neprejavili. Hostia boli nervózni, fauly a hádky s rozhodcom im uberali na koncentrácii. V 57. minúte to mohol využiť Čavrič, ktorý ustál súboj s Barišičom, ale Marič mu prekazil gólovú radosť. V 66. minúte sa už domáci presadili. Po priťuknutí od Weissa si Zuberu spracoval loptu na hranici šestnástky a nekompromisne ľavačkou nedal Maričovi šancu - 2:0. Odpoveď Mostaru mohla prísť okamžite, Kiš v dobrej pozícii však tesne prestrelil Borjanovu bránu. Túto hrozbu nevzal Slovan vážne a v 75. minúte Barišič hlavičkou po rohu znížil - 2:1. Mostar vycítil šancu, aspoň na predĺženie však potreboval streliť ešte dva góly. V nadstavenom čase Čanadjija napálil do žrde, od nej sa lopta odrazila k Ivančičovi a ten prekonal Borjana - 2:2. Z jasného zápasu Slovan spravil drámu, ale napokon v nervóznom závere udržal postupový výsledok.Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "."Aleksander Čavrič, strelec prvého gólu Slovana: "."