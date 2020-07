Slovan Bratislava porazil Zemplín Michalovce 4:0

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)



Góly: 48. a 61. Ratao, 40. Nono, 43. Konstantinidis (vlastný). Rozhodovali: Prešinský - Tomčík, Galo, bez kariet, 3561 divákov.



Slovan: Trnovský - Pauschek, Apau, Vernon, Lovat - Mustafič, Nono - Daniel, Strelec (63. Moha), Ratao (71. Medved) - Ožbolt (55. Čavrič)



Michalovce: Kira - Konstantinidis (65. Mendez), Kolesár, Grič, Vojtko, Popovits (65. Diarra) - Begala, Savvidis, Neofytidis - Žofčák (46. Hovhannisjan), Kvocera

Bratislava 4. júla (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v sobotu na Tehelnom poli nad Michalovcami 4:0 vo 4. kole nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul. "" si pripísali na konto už 21. ligové víťazstvo v sezóne poznačenej koronakrízou a výborne sa naladili na stredajšie finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, v ktorom v domácom prostredí privítajú MFK Ružomberok.V nadstavbe ešte Slovan nestratil ani bod. Na jeho prvý domáci duel po spustení ďalšej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 si na tribúny našlo cestu 3561 divákov.Prvé minúty duelu ponúkli na Tehelnom poli tradičný obraz hry. Slovan hral do plných, kontroloval loptu a jeho súper pozorne bránil a sústredil sa na brejky. Prvé poriadne vzrušenie priniesla až 18. minúta, keď center z pravej strany na päťke tesne nedočiahol Strelec, chýbalo mu pol kroku. V 27. minúte to skúsil technicky z priameho kopu od ľavej čiary šestnástky kapitán Nono, ale lopta išla tesne nad. Na druhej strane odpovedal strelou tesne vedľa ľavej tyčky Žofčák, Slovan mal potom viacero centrov do pokutového územia, pokúšal sa aj o streľbu zo stredných vzdialeností, ale nič vážnejšie sa neurodilo. Až posledných päť minút prvého dejstva okorenili domáce góly. Najprv v 40. minúte napriahol spoza šestnástky Nono, lopta pred Kirom nepríjemne skočila a na prekvapenie mnohých zapadla za jeho chrbát. O tri minúty smeroval do šestnástky hostí ďalší center, ktorý si Konstantinidis ukážkovými nožničkami napálil do vlastnej brány.Slovan začal v druhom polčase tam, kde v prvom skončil. V 48. minúte prudký center Lovata do šestnástky prepadol za chrbát michalovského obrancu k Rataovi, ktorý nekompromisnou bombou pod brvno vystavil Kiru len do úlohy štatistu - 3:0. Slovan si išiel svoje, tlačil, jeho súper nestíhal a v 61. minúte Ratao z tesnej blízkosti na dvakrát prekonal Kiru aj druhýkrát. Vo zvyšku zápasu sa aktéri ešte snažili zmeniť skóre, ale nepodarilo sa. Veľmi pekné, hoci neúspešné boli najmä Čavričove nožničky, na druhej strane brankár Trnovský výborne vyrazil nepríjemnú strelu Hovhannisjana.