Slovan Bratislava porazila HC Mikron Nové Zámky v 1. kole

1. kolo Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 18. Šille (Acolatse, Takáč), 46. Acolatse (Bakoš, Pecararo) - 25. Ducharme (Komuls, Guay). Rozhodcovia: Rojík, Stano - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 3760 divákov.



Slovan: Shutov - Acolatse, Bačik, Kubka, Golian, Brincko, Sersen, Královič - Pecararo, Hoelscher, Murphy - Bakoš, Egle, Takáč - Puliš, Bjalončík, Šille - Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg



N. Zámky: Grande - Komuls, Roman, Luža, Kowalczyk, Novajovský, Semaňák, Mészáros - Ducharme, Guay, Golod - Tvrdoň, Slovák, Hamaliuk - Lapšanský, Linet, Handlovský - Kodhaj, Ondrušek, Ružek - Kováč



Tipos extraliga - 1. kolo:



DOXXbet Vlci Žilina - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)



Góly: 22. Mráz (Koyš, Lukosevicius), 48. Miller (Jones, Tourigny), 54. Jones - 37. Réway (Foote), 40. Avcin (Chmielewski). Rozhodovali: Klejna, J. Konc ml. - Orolin, Hercog, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3269 divákov.



DOXXbet Vlci Žilina: LaCouvee – Gachulinec, Tourigny, Miller, Pobežal, Diakov, Holenda, Vajko – Dej, Jones, Kolenič – Lukosevicius, Šmída, Fejes – Mucha, Mráz, Varga – Juščák, Galamboš, Koyš



HK 32 Liptovský Mikuláš: Surák - Foote, Lalík, Ullman, Žilka, F. Fekiač, Mezovský, Šandor, Štrbáň – Gerlach, Quince, Avcin – Pereskokov, Réway, Tkáč - J. Sukeľ, Uhrík, Chmielewski – Nespala, Vankúš, Vojtech



Tipos extraliga – 1. kolo:



HK Poprad – HKM Zvolen 7:2 (1:1, 5:0, 1:1)



Góly: 1. Centazzo (Calof, Ligas), 24. Nauš (Šotek, Suchý), 28. Centazzo, 34. Turan (Calof, Brejčák), 36. Urbánek (Giľák, Turan), 37. Coskey (Šiška, Török), 53. Centazzo (Coskey, Bourque) – 8. Olson (Kukuča, Halbert), 59. Mišiak (Senčák). Rozhodovali: Štefik, Novák – Tomáš, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2529 divákov.







Poprad: Vay – Turan, Bourque, Ligas, Kotvan, Fereta, Brejčák, Sluka – Calof, Cracknell, Centazzo – Coskey, Šiška, Török – Šotek, Suchý, Nauš – Giľák, Urbánek, Žitný – Murín



Zvolen: Kantor (34. Boľo) – Halbert, Bindulis, Oligny, Hudec, Robertson, Beňo, Sládok – Kudrna, Sheehy, Hecl – Marcinek, Jendek, Zuzin – Kukuča, Olson, Bondra – Macek, Senčák, Mišiak



TEL, 1. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 2:3 pp a sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Gabriel (Rönni), 18. Solenský (Vašaš, Johnson) - 44. Martel (Jääskeläinen), 56. Kohút (Krivošík, Šedivý), rozh. sam. nájazd Krivošík. Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - Pribula, Knižka, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Solenský, Michnáč (obaja Mich.), Parlett, Gildon (obaja Koš.) 5 min. + DKZ, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Glosár - Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Marcinko, Cibák, Pišoja - Daugavinš, Pu, Krastenbergs - Svitana, Johnson, Fominych - Michnáč, Rönni, Gabriel - Kabáč, Solenský, Vašaš



Košice: Janus - Parlett, Gildon, Teves, Deyl, Ferenc, Šedivý - Jääskeläinen, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Petráš - Krivošík, Kohút, Lamper - Bartánus, Havrila, Šimun

Tipos extraliga - 1. kolo:



HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)



Góly: 43. Baláž (Záborský, Green), 50. Záborský (Stapley, Green) - 3. Vitaloš (Stacha, Čederle), 15. Pobežal (Bubela), 28. Bajtek (Jackson, Auk), 40. Čederle (Lacka), 41. Jackson (Čederle, Csányi), 52. Lacka (Čederle), 56. Jackson (Fatul, Aittokallio). Rozhodovali: Crman, Goga - Vyšný, Junek, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 3050 divákov.



HK Dukla Trenčín: Melicherčík - Cardwell, Hlaváč, Schmiemann, Hatala, Bokroš, Starosta, Macejko, Laurenčík - Tomík, Baláž, Záborský - Josling, Stapley, Ahl - Green, Sojčík, Burzan - Jakúbek, Dej, Hudec



HK Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Auk, Bača, Vitaloš, Stacha, Fatul - Alger, Gill, Buček - Pobežal, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Hrnka, Csányi



Bratislava 20. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava vstúpili víťazne do 32. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. V piatkovom zápase 1. kola Tipos extraligy zdolali na domácom štadióne HC Mikron Nové Zámky 2:1."Belasí" v úvodnej tretine zvládli dve oslabenia aj vďaka dobrým zákrokom Šutova a v závere, pri avizovanom vylúčení, išli do vedenia. Z dorážky sa presadil Šille. Hostia vyrovnali v 25. minúte pri vlastnom oslabení, keď sa po Komulsovej strele dostal k odrazenému puku Ducharme. Zámky mohli vzápätí otočiť po tom, čo Novajovský naskočil z trestnej, ale v úniku netrafil bránku.Slovan bol v ďalších minútach strelecky aktívnejší, no gólu sa dočkal až v 46. minúte, keď Acolatse potrestal vylúčenie hostí za príliš veľa hráčov na ľade. Tesne predtým neuspel Ducharme, ktorého blafák prečítal Šutov. Domáci si už tesný náskok postrážili a nad Novým Zámkami tak zvíťazil aj v šiestom zápase v sérii. Naposledy s nimi prehral pred rokom v októbri.Vlci Žilina víťazne vstúpili do nového ročníka hokejovej Tipos extraligy. Tím spod Dubňa, ktorý sa vrátil do najvyššej súťaže po päťročnom pôsobení v Slovenskej hokejovej lige, zdolal v piatkovom zápase 1. kola na domácom ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2.Prvý gól Žiliny po návrate medzi slovenskú elitu strelil na začiatku druhej tretiny Bruno Mráz, ktorý pretlačil puk do siete po strele Patrika Koyša. Liptáci však ešte v prostrednej časti otočili skóre, v 37. minúte vyrovnal Martin Réway a krátko pred prestávkou poslal hostí do vedenia Alexander Avcin, keď v presilovke zužitkoval prihrávku Arona Chmielewského. Nováčika to nezlomilo, v 48. minúte upravil na 2:2 Brenden Miller a o šesť minút neskôr sa postaral o víťazný gól "vlkov" Nick Jones.Hokejisti Popradu deklasovali v úvodnom kole nového ročníka Tipos extraligy Zvolen 7:2. "Kamzíci" rozhodli o výsledku v druhej tretine, ktorú vyhrali presvedčivo 5:0. V drese domácich sa blysol hetrikom kanadský útočník Orrin Centazzo.Popradčania sa ujali vedenia už po minúte, keď Centazzovu prihrávku si vrazil do vlastnej brány Oligny. Hostia odpovedali ešte v prvej polovici prvej časti, Kukuča našiel spoza brány Olsona, ktorý prekonal Vaya. Druhé dejstvo bol v jasnej réžii "kamzíkov", strelili päť gólov. Presadili sa Nauš, druhýkrát v stretnutí Centazzo, kapitán Turan, Urbánek a Coskey. V 53. minúte Centazzo v presilovej hre skompletizoval hetrik. Mišiak 64 sekúnd pred sirénou premiérovým gólom v extraligy upravil výsledok.Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 1. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Víťazný gól strelil v deviatej sérii nájazdov útočník Filip Krivošík.Domáci išli do vedenia už v 2. minúte, keď sa po chybe Košičanov presadil 20-ročný útočník Gabriel, ktorý skóroval vo svojom prvom striedaní v slovenskej extralige. V 18. minúte navýšil vedenie Michaloviec Solenský po tom, čo nepokrytý zužitkoval prihrávku Vašaša spoza bránky. Košičania sa postupne dostali do tempa a v 3. tretine vyrovnali, keď dvakrát skórovali extraligoví debutanti. Najskôr Kanaďan Martel v presilovke zužitkoval prihrávku Jääskeläinena a v 56. minúte Kohút strelou spoza hráča prekonal Glosára - 2:2. V predĺžení mali oba tímy niekoľko šancí, no o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy. V nich skórovali Gabriel, Kohút, Pu, PetrášHokejisti HK Nitra úspešne vykročili za obhajobou titulu v najvyššej slovenskej súťaži. V úvodnom kole novej extraligovej sezóny 2024/2025 triumfovali na ľade Dukly Trenčín vysoko 7:2. Robby Jackson sa na suverénnom víťazstve podieľal dvoma gólmi a asistenciou, Sebastián Čederle zaznamenal gól a tri asistencie.Tréner domácich Ernest Bokroš dal v prvom útoku šancu 16-ročnému Tobiasovi Tomíkovi, no Dukla v úvode ťahala za kratší koniec. Úradujúci majster bol v prvej tretine efektívnejší a vybudoval si dvojgólový náskok zásluhou Martina Vitaloša a Tomáša Pobežala - mladík si dal tak pekný darček k 18. narodeninám, ktoré oslávil v stredu. V druhej časti Nitrania pokračovali v aktivite a dokázali využiť dve presilovky. V 41. minúte zvýšil Robert Jackson už na 5:0 pre hostí. Až za tohto stavu sa dostali k slovu aj "vojaci", o zníženie sa postarali Jozef Baláž a Tomáš Záborský. Záver patril opäť Nitre, ktorá zvýraznila svoj triumf ešte gólmi Jakuba Lacku a opäť Jacksona.