Slovan Bratislava postúpil do semifinále po triumfe vo Svite
Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 86:99 (39:48)
Autor TASR
Svit 21. apríla (TASR) - Hráči BC Slovan Bratislava sa prebojovali do semifinále play off Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Vo štvrtom zápase štvrťfinále zvíťazili na palubovke Iskry Svit 99:86 a v celej sérii triumfovali 3:1.
štvrťfinále play off SBL
štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 86:99 (39:48)
Najviac bodov: Witt 22, Rožánek 20, Dailey 14 - Stevenson 20, Medford Jr. a Howard po 15, Thornton 14
/konečný stav série: 1:3, Slovan postúpil do semifinále/
