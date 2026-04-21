Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026
< sekcia Šport

Slovan Bratislava postúpil do semifinále po triumfe vo Svite

.
Na snímke Jasean Jatar Jackson (Iskra), Christian Tyler James (Slovan) počas štvrtého zápasu štvrťfinále play-off Tipos SBL v basketbale mužov Iskra Svit - BC Slovan Bratislava vo Svite v utorok 21. apríla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 86:99 (39:48)

Autor TASR
Svit 21. apríla (TASR) - Hráči BC Slovan Bratislava sa prebojovali do semifinále play off Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Vo štvrtom zápase štvrťfinále zvíťazili na palubovke Iskry Svit 99:86 a v celej sérii triumfovali 3:1.



štvrťfinále play off SBL

štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:

Najviac bodov: Witt 22, Rožánek 20, Dailey 14 - Stevenson 20, Medford Jr. a Howard po 15, Thornton 14

/konečný stav série: 1:3, Slovan postúpil do semifinále/
.

