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Slovan Bratislava prehral na palubovke Ľubľany 61:77
Zverenci trénera Dejana Jakaru odštartujú po reprezentačnej prestávke sériu domácich vystúpení, v utorok 8. decembra o 18.00 h nastúpia proti srbskému KK Borac Mozzart Čačak.
Autor TASR,aktualizované
Ľubľana 21. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava neuspeli v deviatom kole A-skupiny základnej časti Jadranskej ligy (ABA liga), v súboji tabuľkových susedov prehrali na palubovke slovinskej KK Cedevita Olimpija Ľubľana 61:77. „Belasí“ tak majú zatiaľ vo svojej nováčikovskej sezóne na konte zhodne po štyri víťazstvá a štyri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru odštartujú po reprezentačnej prestávke sériu domácich vystúpení, v utorok 8. decembra o 18.00 h nastúpia proti srbskému KK Borac Mozzart Čačak.
Slovan nastúpil v Ľubľane bez trojice Bačvič, Rožánek a Szabó, ale v úvode si vedel herne poradiť. Výrazne si pomohol sedembodovou šnúrou, aktívnou hrou na doskoku a druhými šancami. V koncovke však stratil koncentráciu, domáci zaznamenali 11 bodov za sebou a prvú štvrtinu napokon vyhrali 24:14. V druhej časti sa už „belasí“ poučili z chýb a krok po kroku sa pustili do sťahovania manka. Občasné výpadky koncentrácie im však bránili k tomu, aby súperovi výraznejšie priblížili. Po prvom polčase tak prehrávali 33:40.
Slovan nemal ideálny začiatok do druhého polčasu, keď rozdiel na súpera opäť narástol do dvojciferných vôd. Ľubľana totiž využívala fakt, že výrazne rotovala hráčov a v podstate každý dokázal skórovať. Zverenci trénera Dejana Jakaru sa však dokázali dostať z neľahkej situácie a vrátiť sa do súboja o víťazstvo. Hlavne zámorské trio Buchanan, Ford a Bluiett udržiavalo hostí v hre. Stále však bol stav nepriaznivý, pred poslednou štvrtinou to bolo 54:58. Slovan dokázal byť aj na rozdiel jedného koša, ale vtedy sa preukázali skúsenosti Ľubľany. Domáci urobili 12-bodovú šnúru a definitívne zlomili odpor zástupcu Tipos SBL. Koncovka tak nepriniesla drámu a Slovan tak neuspel proti účastníkovi Eurocupu.
ABA liga - A-skupina - 9. kolo základnej časti:
KK Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava 77:61 (40:33)
Najviac bodov Ľubľany: Cowan 20, Hurt a Kroflič po 11
Slovan: Buchanan 14, Ford 13, Pavelka 6, Drežnjak 1, Kováč 0 (Bluiett 12, Nikolič 8, Buie 5, Skeens 2, Abrhám 0)
TH: 24/16 - 25/16, fauly: 25 - 24, trojky: 9 - 3, rozhodovali: Kaludjerovič, Lakičevič, Kovačevič (všetci Č. Hora), štvrtiny: 24:14, 16:19, 18:21, 19:7, 1207 divákov.
KK Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava 77:61 (40:33)
Najviac bodov Ľubľany: Cowan 20, Hurt a Kroflič po 11
Slovan: Buchanan 14, Ford 13, Pavelka 6, Drežnjak 1, Kováč 0 (Bluiett 12, Nikolič 8, Buie 5, Skeens 2, Abrhám 0)
TH: 24/16 - 25/16, fauly: 25 - 24, trojky: 9 - 3, rozhodovali: Kaludjerovič, Lakičevič, Kovačevič (všetci Č. Hora), štvrtiny: 24:14, 16:19, 18:21, 19:7, 1207 divákov.
Slovan nastúpil v Ľubľane bez trojice Bačvič, Rožánek a Szabó, ale v úvode si vedel herne poradiť. Výrazne si pomohol sedembodovou šnúrou, aktívnou hrou na doskoku a druhými šancami. V koncovke však stratil koncentráciu, domáci zaznamenali 11 bodov za sebou a prvú štvrtinu napokon vyhrali 24:14. V druhej časti sa už „belasí“ poučili z chýb a krok po kroku sa pustili do sťahovania manka. Občasné výpadky koncentrácie im však bránili k tomu, aby súperovi výraznejšie priblížili. Po prvom polčase tak prehrávali 33:40.
Slovan nemal ideálny začiatok do druhého polčasu, keď rozdiel na súpera opäť narástol do dvojciferných vôd. Ľubľana totiž využívala fakt, že výrazne rotovala hráčov a v podstate každý dokázal skórovať. Zverenci trénera Dejana Jakaru sa však dokázali dostať z neľahkej situácie a vrátiť sa do súboja o víťazstvo. Hlavne zámorské trio Buchanan, Ford a Bluiett udržiavalo hostí v hre. Stále však bol stav nepriaznivý, pred poslednou štvrtinou to bolo 54:58. Slovan dokázal byť aj na rozdiel jedného koša, ale vtedy sa preukázali skúsenosti Ľubľany. Domáci urobili 12-bodovú šnúru a definitívne zlomili odpor zástupcu Tipos SBL. Koncovka tak nepriniesla drámu a Slovan tak neuspel proti účastníkovi Eurocupu.
hlas po zápase /aba-liga.com/:
Dejan Jakara, tréner Slovana: „Ľubľana hrá veľmi agresívne, ako tomu je po celú sezónu. Žiaden tím proti nej nedokáže ľahko skórovať. To bol aj náš prípad v tomto stretnutí. Mali sme veľmi slabú úspešnosť z trojbodovej vzdialenosti, keď sme premenili len tri z 21 pokusov. Nemôžem však povedať, že by sme hrali zle. Mali sme úseky, kedy sme rozmýšľali nad našimi chybami a v podstate to vzdali. Môžem povedať, že konečný výsledok neodzrkadľuje to, ako sa stretnutie vyvíjalo. Myslím si, že sme boli lepší, ako ukazuje prehra o 16 bodov. Olimpija hrala agresívne, naša trojbodová streľba bola príliš nízka k tomu, aby sme vyhrali a postarali sa o prekvapenie.“
Dejan Jakara, tréner Slovana: „Ľubľana hrá veľmi agresívne, ako tomu je po celú sezónu. Žiaden tím proti nej nedokáže ľahko skórovať. To bol aj náš prípad v tomto stretnutí. Mali sme veľmi slabú úspešnosť z trojbodovej vzdialenosti, keď sme premenili len tri z 21 pokusov. Nemôžem však povedať, že by sme hrali zle. Mali sme úseky, kedy sme rozmýšľali nad našimi chybami a v podstate to vzdali. Môžem povedať, že konečný výsledok neodzrkadľuje to, ako sa stretnutie vyvíjalo. Myslím si, že sme boli lepší, ako ukazuje prehra o 16 bodov. Olimpija hrala agresívne, naša trojbodová streľba bola príliš nízka k tomu, aby sme vyhrali a postarali sa o prekvapenie.“
tabuľka A-skupiny:
1. Crvena Zvezda 7 6 1 653:584 13
2. Ľubľana 8 5 3 673:635 13
3. Podgorica 7 5 2 626:573 12
4. Aleksandrovac 8 4 4 672:668 12
5. SLOVAN 8 4 4 652:650 12
6. Široki Brijeg 7 4 3 601:595 11
7. Čačak 8 3 5 647:730 11
8. Záhreb 7 3 4 602:617 10
9. FMP 8 2 6 628:653 10
10. Novo Mesto 8 2 6 609:658 10
1. Crvena Zvezda 7 6 1 653:584 13
2. Ľubľana 8 5 3 673:635 13
3. Podgorica 7 5 2 626:573 12
4. Aleksandrovac 8 4 4 672:668 12
5. SLOVAN 8 4 4 652:650 12
6. Široki Brijeg 7 4 3 601:595 11
7. Čačak 8 3 5 647:730 11
8. Záhreb 7 3 4 602:617 10
9. FMP 8 2 6 628:653 10
10. Novo Mesto 8 2 6 609:658 10
program BC Slovan Bratislava v A-skupine ABA ligy do konca kalendárneho roka:
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra, 17.00 h: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra, 17.00 h: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad