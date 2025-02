Slovan Bratislava prehral s Duklou Ingema Michalovce 2:3

Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali s Michalovcami 2:3 v domácom stretnutí 45. kola Tipos extraligy. Dukla zvíťazila už v deviatom vzájomnom zápase v sérii, Slovan ju zdolal naposledy 24. marca 2023.



Hostí poslal do vedenia už v druhej minúte Renars Krastenbergs strelou z dorážky. V druhej tretine zvýšil náskok svojho tímu presným zásahom do horného rohu brány Jarid Lukosevicius, v závere druhého dejstva navýšil na rozdiel troch gólov Aron Chmielewski. Slovan v tretej tretine už len znížil zásluhou Senu Acolatseho a Mitcha Hoelschera, no na obrat mu to nestačilo.







Tipos extraliga - 45. kolo:



HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)



Góly: 50. Acolatse (Kiviaho), 56. Hoelscher (Bačik, Bondra) - 2. Krastenbergs (Bodák, Rockwood), 29. Lukosevicius (Rönni), 39. Chmielewski (Drgoň, Svitana). Rozhodcovia: J. Konc ml., Stano - Staššák, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše: Rockwood 5+DKZ (Michalovce) za úder hlavou, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6513 divákov.







Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Golian, Ahnelöv, Kubka, Maier, Královič – Ritchie, Hoelscher, Bondra – Minárik, Peterek, Takáč – Jendek, Slovák, Puliš – Dudáš, Preisinger, Kukumberg - Hurtaj



Michalovce: Junca – Drgoň, Slováček, Meliško, Brejčák, Bodák, Hudec, Fedor – Michnáč, Rockwood, Krastenbergs – Varga, Rönni, Lukosevicius – Chmielewski, Solenský, Valach – Svitana, Buc, Kabáč







HK Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Cracknell, (Calof, Nauš), 6. Nauš (Calof, Turan), 59. Calof. Rozhodcovia: Crman, Krajčík – Vyšný, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2050 divákov.







Poprad: Vay – Turan, Bourque, Romančík, O. Kotvan, Cardwell, Malina, Sluka – Calof, Cracknell, Nauš – Pulkkinen, Urbánek, Kundrik – Šotek, Suchý, Broadhurst – Giľák, Mlynarovič, Stanček – Božoň



Liptovský Mikuláš: Surák (6. Rychlík) – Jendroľ, Kirichenko, Chatrnúch, Ullman, Mezovský, Fekiač, Barcík, Lalík – Vojtech, Egle, Tkáč – Šandor, Quince, Ranford – Réway, Sukeľ, Gerlach – B. Kotvan, Vankúš, Kuba





HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)



Góly: 9. Starosta (Green, Schmiemann), 34. Leskinen (Lapšanský, Stapley), 45. Josling (Stapley, Ahl) - 7. Meireles (Groch, MacKinnon), 14. Romaňák (MacKinnon, Myklucha), 17. Meireles (Johnson, Groch), 56. Meireles (Valach, Hannoun). Rozhodcovia: Goga, Štefik - M. Orolin, Tichý, vylúčení: 3:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2360 divákov.







Trenčín: Grigals - Hatala, Laurenčík, Macejko, Schmiemann, Hlaváč, Starosta, Bokroš - Josling, Stapley, Ahl - Tomík, Green, Leskinen - Krajčovič, Kalis, Hudec - Bezúch, Stránský, Lapšanský - Mráz



Spišská Nová Ves: Valluš - Žiak, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch - Rapáč, Ford, Kestner - Hannoun, Johnson, Meireles - Drábek, Myklucha, Džugan - Danielčák, Bortňák, Vandas - Murín





HKM Zvolen – HC Nové Zámky 4:3 pp a sn (2:1, 0:2, 1:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 9. Rapuzzi (Marcinek, Sládok), 16. Marcinek (Rapuzzi, Zuzin), 50. Rapuzzi (Olson, Hecl), rozh. nájazd Hecl – 4. Roman (Berčík, Kováč), 28. S. Gron ml., 39. Kováč (Ligas, Ondrušek). Rozhodcovia: Jobbágy, Lesay – Jurčiak, Bogdaň, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1349 divákov.







Zvolen: Kantor – Beňo, Halbert, Bindulis, Kobolka, Pišoja, Fairbrother, Sládok – Hecl, Olson, Kudrna – Zuzin, Rapuzzi, Marcinek – Macek, Šramaty, Senčák – Suľovský, Estephan, Lunter – Hybský



Nové Zámky: Mičík – Ligas, Čajkovič, Čapoš, Roman, Konrád, Kremnický – Berčík, Ondrušek, Kováč – Ridzoň, Ružek, Haluška – S. Gron st., Šutý, S. Gron ml. – Maliňák, Hazala, Novota



Vlci Žilina - HK Nitra 1:5 (0:1, 1:1, 0:2)



Góly: 32. Juščák (Holenda, Fejes) - 15. Lacka (Green, Jackson), 35. Pobežal (Jackson), 47. Gill (Hain, Buček), 56. Descheneau (Gill), 59. Lacka (Čederle, Okoličány) Rozhodcovia: Novák, Kocúr - Gegáň, Hercog, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4900 divákov.



Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, Gachulinec, Djakov, Holenda, Korenčík - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Baláž, Avcin - Vaga, Galamboš, Juščák - Beták, Šmida, Belluš



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Green, Kalman, Vitaloš, Bača, Hain - Descheneau, Gill, Buček - Pobežal, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Csányi, Hrnka, Nemec