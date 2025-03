Slovan Bratislava remizoval so Spartakom Trnava 1:1

Bratislava 16. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prišli o body už vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov Niké ligy. V nedeľnom šlágri 2. kola nadstavbovej časti remizovali na Tehelnom poli so Spartakom Trnava 1:1. Obhajcovia titulu majú na čele tabuľky sedembodový náskok pred Žilinou a Trnavou.



Trnavčania tentokrát nastúpili na Tehelnom poli posmelení o prítomnosť svojich fanúšikov, no krátko po úvodnom hvizde musel opustiť trávnik zranený Roman Procházka. Vačšinu prvého polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami. K výraznejšej príležitosti sa dostal hosťujúci Jakub Paur v 40. minúte, no sieť rozvlnil len z bočnej strany. Vzápätí spálili veľkú príležitosť domáci, Róbert Mak trafil ľavú žrď a z dorážky tesne minul Cesar Blackman. Pred prestávkou videl už druhú žltú kartu kapitán "belasých" Vladimír Weiss ml. a Spartak využil početnú výhodu ešte v nadstavenom čase, keď sa ďalekonosnou strelou spoza šestnástky blysol Adrián Zeljkovič.



V druhej polovici stretnutia boli strelecky aktívnejší domáci, hneď na jej začiatku Mak preveril schopnosti Žigu Freliha. Slovanu na napokon podarilo vyrovnať v úplnom závere, keď sa presadil Kenan Bajrič. "Belasí" najbližšie doma po reprezentačnej prestávke privítajú Podbrezovú, Spartak čaká domáci duel so Žilinou.







Niké liga - 2. kolo nadstavbovej časti



skupina o titul:



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)



Góly: 90.+8 Bajrič - 45.+5 Zeljkovič. Rozhodovali: Ziemba - Jekkel, Vorel, ŽK: Ibrahim, Kašia, Barseghjan, Wimmer - Štetina, Frelih, Paur, Kratochvíl, Twardzik, ČK: 45.+1 Weiss ml. po 2. ŽK - 90.+6 Badolo po 2. ŽK, 11.644 divákov.







Slovan: Takáč - Blackman (81. Wimmer), Kašia, Bajrič, Zuberu (81. Mustafič) - Savvidis (81. Ignatenko), Ibrahim - Barseghjan, Tolič (68. Metsoko), Weiss ml. - Mak (68. Marcelli)



Trnava: Frelih - Holík, Štetina, Ujlaky, Twardzik - Zeljkovič - Procházka (8. Paur, (78. Ofori), Kratochvíl - Azango, Ďuriš (78. Badolo), Mikovič (85. Sabo)