Slovan Bratislava remizoval so Spartakom Trnava 2:2
Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na domácom ihrisku s Trnavou 2:2. Na čele tabuľky tak majú už len sedembodový náskok pred Žilinou, tretia Dunajská Streda stráca deväť bodov, no má dva zápasy k dobru.
V poradí 179. najväčšie slovenské derby malo pred vyše trinásťtisícovou návštevou solídne tempo, najmä v druhom polčase. V tom prvom poslal Spartak do vedenia Gong, po prestávke vyrovnal Markovič. Po chybe Takáča potom Trnavčania opäť viedli po hlavičke Khorkheliho, ale na konečných 2:2 upravil striedajúci Ibrahim.
5. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o titul:
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)
Góly: 54. Markovič, 86. Ibrahim - 29. Gong, 83. Khorkheli. Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, ŽK: Cruz, Pokorný – Laušič, Sabo, Procházka, Khorkheli, Twardzik, 13.521 divákov.
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Jankovič (82. Matsuoka) – Barseghjan, Gajdoš (82. Griger), Marcelli – Mak (69. Ibrahim)
Trnava: Vantruba – Jureškin, Sabo, Stojsavljevič, Kudlička (73. Khorkheli) – Paur (63. Škrbo), Laušič – Azango (89. Twardzik), Gong (63. Procházka), Koštrna – Metsoko (73. Taiwo)
