Slovan Bratislava si poradil na domácom klzisku s lídrom zo Žiliny 5:1
"Belasí" položili základ úspechu v prvej tretine, keď sa dvakrát presadil Dominik Jendek.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - V šlágri 7. kola hokejovej Tipsport ligy si Slovan Bratislava poradil na domácom klzisku s lídrom zo Žiliny 5:1. Vlkom tak uštedril druhú prehru v ligovom ročníku.
Tipsport liga - 7. kolo:
HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 5. Jendek (Peterek, Královič), 8. Jendek (Peterek, Ličko), 21. Varga (Marcinko, Takáč), 30. Peterek (Jendek, Šimun), 44. Petriska (Solenský, Acolatse) - 36. Kolenič (Koyš). Rozhodovali: J. Konc ml., Hronský - Jurčiak, Jedlička, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Ranford a Kolenič (obaja Žilina) 10 min. OT za nešportové správanie, Maier (Slovan) a Miller (Žilina) 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 4307 divákov.
Slovan: Andrisík - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Šimun, Peterek, Jendek - Petriska, Solenský, Kukumberg
Žilina: LaCouvée (21. Rychlík) - Vajko, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Korenčík, Holenda - Kosmachuk, Galamboš, Koyš - Kolenič, Korczak, Ranford - Mucha, Baláž, Dubravík - Vašaš, Dej, Juščák - Beták
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Dobre sme začali, v prvej tretine sme odskočili o dva góly a herne sme tam mali navrch a kontrolovali sme si to. Potom začal hrať súper aktívny hokej a my sme tam nerobili veci, ktoré sme robili prvú tretinu, takže sme im dali šancu ukázať ich skvelý hokej, ktorý predvádzajú. V tretej tretine sme sa vrátili k svojej hre a v podstate aj tým piatym gólom sme odskočili a zápas upokojili. Sme veľmi radi, že sme proti takému kvalitnému súperovi zvíťazili.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Slovan dobre bránil stredné pásmo, nedokázali sme dostať puky do pásma. V druhej tretine sme boli aktívnejší, ale Slovan dal štvrtý gól, čo nás opäť utlmilo. Slovan vyhral zaslúžene.“
