Slovan v 164. derby zdolal na Tehelnom poli Trnavu 1:0

ŠK Slovan Bratislava - Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 1. Čavrič. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Vitko, ŽK: Šaponjič, De Marco - Čurma, 5601 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Abena, Božikov (46. Kašija), De Marco - Mustafič, Agbo - Barseghjan (88. Lovat), Holman (82. Kankava), Čavrič (83. Adler) - Šaponjič (71. Green)



Trnava: Takáč - Koštrna, Čurma (46. Tumma), Škrtel, Mikovič (60. Kozák) - Savvidis - de Azevedo (71. Iván), Grič (46. Procházka), Bukata (71. Ramadan), Bamidele Isa - Ristovski



Bratislava 1. mája (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 164. derby v 8. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad Spartakom Trnava 1:0. Na Tehelnom poli otvoril skóre už po 18 sekundách Aleksandar Čavrič a bol to jediný gól duelu."Belasí" majú na čele tabuľky pred tretími "andelmi" 16-bodový náskok. Už o týždeň by sa mali obaja rivali stretnúť opäť na NFŠ vo finále 53. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, ak kompetentní nerozhodnú inak.Diváci sa nestihli ani poriadne usadiť a hráči rozostaviť a padol prvý gól. Slovan predviedol do nekoncentrovanej obrany hostí rýchly výpad, po prihrávke Holmana obišiel Čavrič aj trnavského brankára Takáča a po 18 sekundách otvoril skóre. Slovan bez väčších problémov kontroloval hru, tlmil platonickú snahu "andelov". V 17. minúte ukázal peknú akciu Barseghjan, bol na jej začiatku aj konci a utešenou strelou poriadne natiahol Takáča. Trnava zahrozila v 24. minúte, de Azevedo sa dostal do nádejnej pozície, ale Chovan ukázal dobrý zákrok. Brazílčan de Azevedo v 35. minúte opäť skúsil šťastenu, ale technickou strelou prekopol domácu bránu. Hoci o titule bolo už rozhodnuté, hral sa solídny ligový futbal, v dobrom tempe, no chýbalo viac šancí.V druhom polčase prvú vážnejšiu snahu znamenala nepresná strela hosťujúceho Savvidisa v 54. minúte. Trnava sa na útočnej polovici snažila kombinovať do koncentrovanej domácej obrany, Slovan čakal na brejky. V 63. minúte dobre hrajúci Čavrič vypálil z ľavého krídla, jeho "bombu" obrana súpera zrazila na roh. Obraz hry sa v ďalších fázach veľmi nemenil, hostia sa snažili, ale chýbala im kvalitnejšia finálna prihrávka. To platilo aj naopak a tak sa 5601 prítomných divákov už gólu v inak zaujímavom súboji nedočkalo.