Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Šport

Slovan Bratislava triumfoval Zvolen

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Dôležitý gól na 2:0 z pohľadu hostí strelil v 59. minúte Dmowski a v záverečnej minúte duelu Peterek do prázdnej bránky dal výsledku konečnú podobu.

Autor TASR
Zvolen 7. decembra (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana triumfovali v nedeľňajšom zápase 26. kola Tipsport ligy na ľade Zvolena 3:0 a pripísali si tretiu výhru za sebou. Z uplynulých šiestich stretnutí zvíťazili v piatich. Po zaváhaní Nitry s Liptovským Mikulášom (3:4) sa posunuli sa na čelo tabuľky, kde majú dvojbodový náskok. Zvolen ťahá sériu troch prehier.

Diváci pod Pustým hradom čakali na prvú zmenu skóre až do 37. minúty, keď poslal „belasých“ do vedenia Šimun. Dôležitý gól na 2:0 z pohľadu hostí strelil v 59. minúte Dmowski a v záverečnej minúte duelu Peterek do prázdnej bránky dal výsledku konečnú podobu. V bráne Slovana si udržal čisté konto fínsky brankár Henri Kiviaho.



Tipsport liga - 26. kolo:

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 37. Šimun (R. Varga, Preisinger), 59. Dmowski, 60. Peterek (Jendek). Rozhodcovia: J. Konc ml., Orolin - Knižka, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1571 divákov

Zvolen: Petrík - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Fairbrother, Kowalczyk, Pišoja - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Šramaty, Macek - Zuzin, V. Fekiač, Kudrna - L. Lunter, T. Faith, Kukos

Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Šimun, Preisinger, Petriska - Jendek, Peterek, Bondra
.

Neprehliadnite

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR