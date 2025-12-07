< sekcia Šport
Slovan Bratislava triumfoval Zvolen
Autor TASR
Zvolen 7. decembra (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana triumfovali v nedeľňajšom zápase 26. kola Tipsport ligy na ľade Zvolena 3:0 a pripísali si tretiu výhru za sebou. Z uplynulých šiestich stretnutí zvíťazili v piatich. Po zaváhaní Nitry s Liptovským Mikulášom (3:4) sa posunuli sa na čelo tabuľky, kde majú dvojbodový náskok. Zvolen ťahá sériu troch prehier.
Diváci pod Pustým hradom čakali na prvú zmenu skóre až do 37. minúty, keď poslal „belasých“ do vedenia Šimun. Dôležitý gól na 2:0 z pohľadu hostí strelil v 59. minúte Dmowski a v záverečnej minúte duelu Peterek do prázdnej bránky dal výsledku konečnú podobu. V bráne Slovana si udržal čisté konto fínsky brankár Henri Kiviaho.
Tipsport liga - 26. kolo:
HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 37. Šimun (R. Varga, Preisinger), 59. Dmowski, 60. Peterek (Jendek). Rozhodcovia: J. Konc ml., Orolin - Knižka, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1571 divákov
Zvolen: Petrík - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Fairbrother, Kowalczyk, Pišoja - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Šramaty, Macek - Zuzin, V. Fekiač, Kudrna - L. Lunter, T. Faith, Kukos
Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Šimun, Preisinger, Petriska - Jendek, Peterek, Bondra
