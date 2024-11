Slovan Bratislava vyhral nad Liptovským Mikulášom 3:1

TEL - 19. kolo:



HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)



Góly: 28. Lukošik (Bačik, Takáč), 35. Pecararo (Kubka), 60. Pánik – 20. Sukeľ (Hraško). Rozhodcovia: J. Konc ml., Orolin – Hajnik, D. Konc ml., vylúčení: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 4255 divákov.



hlasy po zápase:



Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: "Počítali sme, že to bude ubojované. Potrebovali sme sa však po šnúre prehier dostať na víťaznú vlnu, čo sa nám darí a sme spokojní z víťazstvom za tri body. Ale čaká nás ešte veľa práce. Súhlasím, že to bol viac boj a bolo menej kvality, ale čakali sme taký zápas. Som rád, že sme to zvládli. Dnes sme zblokovali veľa striel, teší ma, že sme ubránili oslabovky."



Juraj Faith, tréner Liptovského Mikuláša: "Videli sme priemerné stretnutie až podpriemerné. Veľa nepresností. Po zahrievacej prvej tretine sme ubránili dve dôležité oslabenia, potom sme sa dostali do vedenia, ale prišla štvorminútová presilovka, ktorej som sa veľmi obával. Mal som tušenie, že buď dáme, alebo dostaneme gól a padneme niekam. Potvrdilo sa to druhé. Potom sme dostali aj druhý gól a v tretej tretine od nás nič neprišlo. Nemali sme silu a kvalitu, aby sme dokázali vybojovať aspoň bod."

Bratislava 17. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom zápase 19. kola Tipos extraligy Liptovský Mikuláš 3:1. Zverenci trénera Petra Oremusa zvíťazili za tri body naposledy 13. októbra, predchádzajúce tri triumfy dosiahli po predĺžení.Liptákov poslal do vedenia Jakub Sukeľ na konci prvej tretiny, za Slovan sa v druhej časti hry presadili Adam Lukošik a Liam Pecararo a skóre uzavrel do prázdnej bránky Richard Pánik.Slovan: Kiviaho – Bačik, Ahnelöv, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Maier – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Takáč, Peterek, Pánik – Minárik, Puliš, Pereskokov – Štetka, Bjalončík, Lukošik – KukumbergLiptovský Mikuláš: Fitzpatrick – Foote, Lalík, Žilka, Mezovský, Hraško, Jendroľ, Vojtech, Štrbáň – Gerlach, Quince, Tkáč – Avtsin, Egle, Chmielewski – Žitný, Uhrík, Sukeľ – Nespala, Vankúš, Šandor