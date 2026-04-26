Nedela 26. apríl 2026
Slovan Bratislava zdolal FC Spartak Trnavu 1:0

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Trnava 26. apríla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na štadióne FC Spartak Trnava 1:0 v nedeľnom derby stretnutí 7. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy o titul. Sériu bez prehry tak natiahli na päť zápasov a na čele tabuľky majú náskok siedmich bodov pred druhou Dunajskou Stredou.

V celkovo 180. najslávnejšom slovenskom derby sa pred vyše 10-tisícovou návštevou ujal vedenia úradujúci majster, keď v nadstavenom čase prvého polčasu protiútok vedený Gajdošom zakončil gólovo Barseghjan. Domáci vstúpili do druhého polčasu aktívne, Kudlička po rohu tesne minul bránu a dve tutovky spálil zblízka Azango. Hostia hrozili po brejkoch a po jednom z nich trafil Barseghjan brvno, po ďalšom zvnútra šestnástky prekopol bránu. Trnavský tlak už v záverečných minútach ochabol a vyrovnanie nepriniesol. Spartak tak zostáva na tretej pozícii s 5-bodovou stratou na DAC.



Niké liga - 7. kolo nadstavbovej časti

skupina o titul:

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Barseghjan. Rozhodcovia: Dzivjak - Bednár, Vorel, ŽK: Sabo, Jureškin, Kudlička, Paur, Tomič, Porcházka - Gajdoš, Griger, Zuberu, Weiss ml., 10.437 divákov

Trnava: Vantruba - Koštrna (75. Tomič), Sabo, Twardzik (46. Azango), Mikovič (19. Stojsavljevič) - Laušič (75. Procházka), Paur - Gong, Chorcheli, Jureškin - Kudlička (80. Ďuriš)

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim, Pokorný - Barseghjan, Gajdoš (75. Weiss ml.), Jankovič (75. Ihnatenko) - Griger (59. Zuberu)
