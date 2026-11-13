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Slovan Bratislava zdolal Nitru Blue Wings 78:75 v 9. kole
Pripísal si štvrtý triumf v sérii, po ktorom sa bodovo vyrovnali prvým dvom tímom tabuľky.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 9. kola Tipos SBL nad Nitra Blue Wings 78:75 a pripísali si štvrtý triumf v sérii, po ktorom sa bodovo vyrovnali prvým dvom tímom tabuľky. Prievidza i Levice však odohrali o duel menej. Nitra je piata.
9. kolo Tipos SBL:
BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 78:75 (46:34)
najviac bodov: Kovac 13, Buchanan 13, Buie 10 - Brown 20, Šimko 16, Ikpe 13.
BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 78:75 (46:34)
najviac bodov: Kovac 13, Buchanan 13, Buie 10 - Brown 20, Šimko 16, Ikpe 13.