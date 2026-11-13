Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. november 2026Meniny má Stanislav
< sekcia Šport

Slovan Bratislava zdolal Nitru Blue Wings 78:75 v 9. kole

.
Na snímke uprostred zľava Michael Fusek (Nitra), Dávid Abrahám (Bratislava) počas zápasu 9. kola basketbalovej Tipos SBL mužov BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, 13. novembra 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Pripísal si štvrtý triumf v sérii, po ktorom sa bodovo vyrovnali prvým dvom tímom tabuľky.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 9. kola Tipos SBL nad Nitra Blue Wings 78:75 a pripísali si štvrtý triumf v sérii, po ktorom sa bodovo vyrovnali prvým dvom tímom tabuľky. Prievidza i Levice však odohrali o duel menej. Nitra je piata.



9. kolo Tipos SBL:

BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 78:75 (46:34)

najviac bodov: Kovac 13, Buchanan 13, Buie 10 - Brown 20, Šimko 16, Ikpe 13.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PIATOK TRINÁSTEHO: Prečo sa ho ľudia tak veľmi OBÁVAJÚ?

V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia