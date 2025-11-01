< sekcia Šport
Slovan Bratislava zdolal Podbrezovú 3:1
Podbrezovčania začali lepšie, do vedenia išli v piatej minúte po prihrávke Galčíka, ktorý našiel pred bránkou úplne voľného Šilera.
Autor TASR,aktualizované
Podbrezová 1. novembra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v 13. kole Niké ligy na svojom ihrisku so Slovanom Bratislava 1:3. Doma nebodovali po prvý raz v sezóne. Majster natiahol sériu zápasov bez prehry na štadiónoch súperov na číslo sedem. Základ úspechu položil tromi gólmi v závere prvého polčasu.
Podbrezovčania začali lepšie, do vedenia išli v piatej minúte po prihrávke Galčíka, ktorý našiel pred bránkou úplne voľného Šilera. Hostia postupne ožili a začali mať dominanciu, ktorú pretavili do troch gólov po polhodine hry. Po dobrej práci Marcelliho vyrovnal pred odkrytou svätyňou Juričku Mak. Na 1:2 otočil po peknej akcii krížnou strelou Ofori a v nadstavenom čase prvého dejstva sa ujala presná strela Marcelliho spoza šestnástky k žrdi. Po zmene strán Šiler pálil do brvna, lopta do neho za čiarou neskončila. Hostia si duel následne postrážili.
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Mali sme dobrý vstup, zaslúžene sme otvorili skóre. So Slovanom vždy potrebujete dať gól na 2:0. Ak ho nedáte, je to ťažké. My sme na druhý gól príležitosti mali, Šiler mal ešte v prvom polčase dve šance, no musím vyzdvihnúť kvalitnú hru súpera do bloku. Mali sme problém s vystupovaním z línie. Kvalitní hráči Slovana ako je Ofori to zaujímavo zrýchľovali pod obrannú líniu. Dobre sa nám za náš chrbát dostávali. Aj preto do polčasu otočili. Škoda gólu na konci polčasu do kabíny. My sme urobili zmeny cez prestávku a prospeli hernému prejavu i bráneniu v aktívnom postavení. Vytvorili sme si dve dobré situácie, možno to bol aj gól po brvne Šilera, keď lopta mohla byť za čiarou. Nepodarilo sa nám napokon dostať do zápasu druhým gólom, tým pádom sme znovu so Slovanom doma prehrali. Výkon nebol zlý. Zápas bol pred peknou diváckou kulisou zaujímavý, pretože obe mužstvá chcú hrať futbal. Diváci aj preto prišli a videli dobrý duel. Mrzí ma, že je to bez bodového zisku. “
Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: „Sme radi, že sme vyhrali, pretože v Podbrezovej sa nehrá ľahko. Nám sa tu síce darí, ale zápas je vždy ťažký. Podbrezová vie, čo chce hrať, má šikovných hráčov, je nepríjemná vo vzduchu. Tak ako sme zle tento duel začali, tak sme ho výsledkovo napokon dobre ukončili. Máme vždy päť minút v úvode hluchých a mali sme aj úvodných desať minút druhého polčasu hluchých, kde sme mohli dostať gól. Avšak obrátili sme zápas z 0:1 na 3:1, čo je dobré. Ukázala sa kvalita útočníkov, každý z nich dal gól. Sme radi za výsledok i predvedenú hru, no bola tam malá nepozornosť, kedy mali domáci dve šance na skorigovanie výsledku.“
Podbrezovčania začali lepšie, do vedenia išli v piatej minúte po prihrávke Galčíka, ktorý našiel pred bránkou úplne voľného Šilera. Hostia postupne ožili a začali mať dominanciu, ktorú pretavili do troch gólov po polhodine hry. Po dobrej práci Marcelliho vyrovnal pred odkrytou svätyňou Juričku Mak. Na 1:2 otočil po peknej akcii krížnou strelou Ofori a v nadstavenom čase prvého dejstva sa ujala presná strela Marcelliho spoza šestnástky k žrdi. Po zmene strán Šiler pálil do brvna, lopta do neho za čiarou neskončila. Hostia si duel následne postrážili.
13. kolo Niké ligy:
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler – 33. Mak , 39. Ofori, 45+2. Marcelli Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli. 3048 divákov
Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.
Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler – 33. Mak , 39. Ofori, 45+2. Marcelli Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli. 3048 divákov
Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.
Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Mali sme dobrý vstup, zaslúžene sme otvorili skóre. So Slovanom vždy potrebujete dať gól na 2:0. Ak ho nedáte, je to ťažké. My sme na druhý gól príležitosti mali, Šiler mal ešte v prvom polčase dve šance, no musím vyzdvihnúť kvalitnú hru súpera do bloku. Mali sme problém s vystupovaním z línie. Kvalitní hráči Slovana ako je Ofori to zaujímavo zrýchľovali pod obrannú líniu. Dobre sa nám za náš chrbát dostávali. Aj preto do polčasu otočili. Škoda gólu na konci polčasu do kabíny. My sme urobili zmeny cez prestávku a prospeli hernému prejavu i bráneniu v aktívnom postavení. Vytvorili sme si dve dobré situácie, možno to bol aj gól po brvne Šilera, keď lopta mohla byť za čiarou. Nepodarilo sa nám napokon dostať do zápasu druhým gólom, tým pádom sme znovu so Slovanom doma prehrali. Výkon nebol zlý. Zápas bol pred peknou diváckou kulisou zaujímavý, pretože obe mužstvá chcú hrať futbal. Diváci aj preto prišli a videli dobrý duel. Mrzí ma, že je to bez bodového zisku. “
Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: „Sme radi, že sme vyhrali, pretože v Podbrezovej sa nehrá ľahko. Nám sa tu síce darí, ale zápas je vždy ťažký. Podbrezová vie, čo chce hrať, má šikovných hráčov, je nepríjemná vo vzduchu. Tak ako sme zle tento duel začali, tak sme ho výsledkovo napokon dobre ukončili. Máme vždy päť minút v úvode hluchých a mali sme aj úvodných desať minút druhého polčasu hluchých, kde sme mohli dostať gól. Avšak obrátili sme zápas z 0:1 na 3:1, čo je dobré. Ukázala sa kvalita útočníkov, každý z nich dal gól. Sme radi za výsledok i predvedenú hru, no bola tam malá nepozornosť, kedy mali domáci dve šance na skorigovanie výsledku.“