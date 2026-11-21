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Slovan Bratislava zdolal Ružomberok 1:0
Od začiatku stretnutia bola jednoznačná prevaha na bratislavských kopačkách.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 21. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 15. kole Niké ligy na pôde MFK Ružomberok 1:0. V tabuľke sú druhí so sedembodovou stratou na DAC Dunajská Streda, ktorý má zápas k dobru. O triumfe „belasých" rozhodol v 31. minúte Tigran Barseghjan z pokutového kopu.
Od začiatku stretnutia bola jednoznačná prevaha na bratislavských kopačkách. V 14. min. Gajdošova strela ešte skončila na pravej žrdi Liptákov. V 31. min. Šporar zblízka rozvlnil ružomberskú sieť, ale pre ruku Mojžiša hlavný rozhodca Glova gól neuznal a nariadil penaltu, ktorú Barseghjan suverénne premenil – 0:1. V druhom polčase sa zápas viac–menej len dohrával. Domáci za 90 minút ani raz netrafili bránu súpera.
Od začiatku stretnutia bola jednoznačná prevaha na bratislavských kopačkách. V 14. min. Gajdošova strela ešte skončila na pravej žrdi Liptákov. V 31. min. Šporar zblízka rozvlnil ružomberskú sieť, ale pre ruku Mojžiša hlavný rozhodca Glova gól neuznal a nariadil penaltu, ktorú Barseghjan suverénne premenil – 0:1. V druhom polčase sa zápas viac–menej len dohrával. Domáci za 90 minút ani raz netrafili bránu súpera.
Niké liga - 15. kolo:
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 31. Barseghjan (z 11 m). ŽK: Mojžiš (Ružomberok). Rozhodovali: Glova – Poliaček, Kmec, 1984 divákov.
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Jevoš (70. Chobot), Lavrinčík, Buchvaldek (63. Kelemen), Selecký – Bačík (86. KOubek), Hranoš (86. Boďa), Tučný (63. Grec).
Slovan:: Popović – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš (54. Martínez) , Pokorny, Ibrahim – Barseghjan, Šporar (81. Kucharevič), Maroš (81. Marcelli).
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 31. Barseghjan (z 11 m). ŽK: Mojžiš (Ružomberok). Rozhodovali: Glova – Poliaček, Kmec, 1984 divákov.
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Jevoš (70. Chobot), Lavrinčík, Buchvaldek (63. Kelemen), Selecký – Bačík (86. KOubek), Hranoš (86. Boďa), Tučný (63. Grec).
Slovan:: Popović – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš (54. Martínez) , Pokorny, Ibrahim – Barseghjan, Šporar (81. Kucharevič), Maroš (81. Marcelli).
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Michal Ščasný, tréner Ružomberka: „Bolo to stretnutie dvoch rozdielnych polčasov. Celkovo bol v zápase dominantný Slovan, čo sme aj predpokladali. Preto náš cieľ bol nenechať sa vytiahnuť a nenechávať súperovi priestor za obranou. Preto sme riešili taký nízky a stredný blok. V prvom polčase sme však boli málo agresívni a málo aktívni. Nechávali sme veľa priestoru na kraji ihriska, z toho padol aj gól, tiež tam bola žrď i nejaké šance. Smerom dopredu sme pôsobili veľmi nervózne a bojazlivo. v prvom polčase sme si nevytvorili absolútne nič, boli tam akurát dáke dva-tri prechody, ale okrem jednej hlavičky sme neboli nebezpeční. Po zmene strán sme začali byť agresívnejší, začali sme získavať lopty, kvalitnejšie a aj kolmo hrať smerom dopredu. Boli tam nábehové situácie. Jediné, čo ma mrzí, že jednu z našich situácii sme mali vyriešiť gólovo, čo sa nepodarilo. Z troch-štyroch sme mohli vyťažiť gól a možno by sme sa rozprávali o remíze. Pre mňa je podstatné, ako sme fungovali v druhom polčase a na tom sa dá stavať.“
Yaya Toure, tréner Slovana: „Prvý polčas bol pod našou kontrolou, dominovali sme, takisto hráči si vytvorili dostatok šancí. Premenili sme penaltu, podstatné bolo, že sme dali gól. Po prestávke prišiel akýsi strach, nejaké obavy, hoci som v šatni hráčom hovoril, aby zostali koncentrovaní a plnili plán, čo sme mali. Ku koncu tiž ihrisko nebolo v najlepšom stave, ale podstatné je, že si vezieme domov tri body. Víťazstvo dnes bolo najpodstatnejšie, a to sme dosiahli.“
Michal Ščasný, tréner Ružomberka: „Bolo to stretnutie dvoch rozdielnych polčasov. Celkovo bol v zápase dominantný Slovan, čo sme aj predpokladali. Preto náš cieľ bol nenechať sa vytiahnuť a nenechávať súperovi priestor za obranou. Preto sme riešili taký nízky a stredný blok. V prvom polčase sme však boli málo agresívni a málo aktívni. Nechávali sme veľa priestoru na kraji ihriska, z toho padol aj gól, tiež tam bola žrď i nejaké šance. Smerom dopredu sme pôsobili veľmi nervózne a bojazlivo. v prvom polčase sme si nevytvorili absolútne nič, boli tam akurát dáke dva-tri prechody, ale okrem jednej hlavičky sme neboli nebezpeční. Po zmene strán sme začali byť agresívnejší, začali sme získavať lopty, kvalitnejšie a aj kolmo hrať smerom dopredu. Boli tam nábehové situácie. Jediné, čo ma mrzí, že jednu z našich situácii sme mali vyriešiť gólovo, čo sa nepodarilo. Z troch-štyroch sme mohli vyťažiť gól a možno by sme sa rozprávali o remíze. Pre mňa je podstatné, ako sme fungovali v druhom polčase a na tom sa dá stavať.“
Yaya Toure, tréner Slovana: „Prvý polčas bol pod našou kontrolou, dominovali sme, takisto hráči si vytvorili dostatok šancí. Premenili sme penaltu, podstatné bolo, že sme dali gól. Po prestávke prišiel akýsi strach, nejaké obavy, hoci som v šatni hráčom hovoril, aby zostali koncentrovaní a plnili plán, čo sme mali. Ku koncu tiž ihrisko nebolo v najlepšom stave, ale podstatné je, že si vezieme domov tri body. Víťazstvo dnes bolo najpodstatnejšie, a to sme dosiahli.“