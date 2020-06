Slovan Bratislava získal desiaty titul v ére samostatnosti

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:2)



Góly: 45.+1 Myslovič, 90.+1 Kurminowski - 5. Bajrič, 32. Ožbolt, 54. Moha. Rozhodoval: Ziemba, ŽK: 55. Paur, 86. Fazlagič - 55. Abena, 73. Weiss, 285 divákov



Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Sluka – Bernát, Gono, Myslovič (62. Bičakčjan)– Ďuriš, Paur (62. Kurminowski) Iľko (80. Fazlagič)



Slovan: Greif – Pauschek, Abena, Bajrič, Lovat (38.D e Marco) – Rabiu, Holman (66. Weiss), Mustafič – Daniel, Ožbolt (81. Strelec), Moha

Prehľad majstrov SR:



1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava



2018/2019 Slovan Bratislava



2019/2020 Slovan Bratislava

Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



10 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, Spartak Trnava

Vizitka ŠK Slovan Bratislava, majstra slovenskej futbalovej Fortuna ligy v ročníku 2019/2020:



názov: ŠK Slovan Bratislava



rok založenia: 1919, 3. mája



farby: belasá (náhradná biela)



štadión: Tehelné pole (kapacita 22.500)



prezident a predseda predstavenstva: Ivan Kmotrík



viceprezident a generálny riaditeľ: Ivan Kmotrík ml.



športový riaditeľ: Richard Trutz



vedúci A-mužstva: Ján Švehlík



hlavný tréner: Ján Kozák ml.



asistenti: Xavier de Sousa, Martin Rusňák, Timotej Vajdík



tréner brankárov: Miroslav Hrdina



lekári: Roman Križan, Richard Reis



fyzioterapeuti: Jiří Jurza, Štefan Szilágyi, Jaroslav Holub, Radomir Mijatovič



maséri: Samo Brunovský, Róbert Dioši



kustódi: Ján Beniak, Peter Paulický

Najväčšie úspechy:

víťaz PVP 1969,

majster Československa 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992, majster Slovenska 1926, 1927, 1930, 1932, 1940, 1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019, 2020,

víťaz Československého pohára 1962, 1963, 1968, 1974, 1982,

víťaz Slovenského pohára 1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1983, 1989, 1994, 1997, 1999, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018,

víťaz slovenského Superpohára (Matičného Pribinovho pohára): 1994, 1996, 2009, 2014,

víťaz skupiny Intertoto Cupu: 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1990, 1992, 1993, 1994

Káder ŠK Slovan Bratislava:



brankári: Dominik Greif, Michal Šulla, Martin Trnovský, Matúš Ružinský



obrancovia: Myenty Abena, Mitch Apau, Jurij Medvedev, Vasil Božikov, Kenan Bajrič, Lukáš Pauschek, Vernon de Marco Morlacchi



stredopoliari: Joeri de Kamps, Moha, Ibrahim Rabiu, Villar Nono, David Holman, Aleksandar Čavrič, Erik Daniel, Filip Lichý, Alen Mustafič, Vladimír Weiss ml.



útočníci: Ezekiel Henty, Rafael Ratao, David Strelec, Žan Medved, Alen Ožbolt, Georgios Tzovaras

Umiestnenia v najvyššej súťaži:



1993/1994: 1.



1994/1995: 1.



1995/1996: 1.



1996/1997: 3.



1997/1998: 5.



1998/1999: 1.



1999/2000: 3.



2000/2001: 2.



2001/2002: 6.



2002/2003: 3.



2003/2004: 10.



2006/2007: 8.



2007/2008: 5.



2008/2009: 1.



2009/2010: 2.



2010/2011: 1.



2011/2012: 3.



2012/2013: 1.



2013/2014: 1.



2014/2015: 3.



2015/2016: 2.



2016/2017: 2.



2017/2018: 2.



2018/2019: 1.



2019/2020: 1.



Žilina 20. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava získali rekordný desiaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Zabezpečilo im ho sobotňajšie víťazstvo na ihrisku MŠK Žilina 3:2 v 2. kole nadstavby Fortuna ligy 2019/2020. "Belasí" majú tri kolá pred koncom súťaže pred "šošonmi" nedostihnuteľný 13-bodový náskok.V poriadne upršanom počasí sa na žilinskom štadióne začal šláger 2. kola nadstavby v skupine o titul medzi Žilinou a Slovanom. Prvý gól padol v 5. minúte, keď po strieľanom centri Holmana z priameho kopu prekonal po teči brankára domácich Bajrič. V nasledujúcej štvrťhodine to obidva tímy skúšali najmä centrovanými loptami, avšak nepresne. V 22. minúte si po peknej narážačke vyskúšal strelu domáci Bernát, Greif sa však nenechal prekvapiť a strelu odvrátil. Po Lovatovom centri sa v úvode 23. minúty dostal k lopte Ožbolt. Prekvapený, že sa lopta prepadla až k nemu, však loptu len slabučko tečoval, takže Petráš nemal veľa roboty. Po jednom z protiútokov v 28. minúte mohol Slovan zvýšiť vedenie. Lovatovu prihrávku z vyše 20 metrov poslal na Petráša Holman, ale bránku tesne minul. Tridsiata prvá minúta mohla priniesť gól domácich, dlhý center Iľka zľava však Paur hlavou do siete neumiestnil. Namiesto toho zahrmelo na druhej strane. Dobiedzajúci Lovat vybojoval loptu na žilinskej polovici, Moha akciu potiahol a Ožbolt zakončoval zblízka do odkrytej bránky na 0:2. V 36. minúte prišiel po rohu volej domáceho Paura, loptu však napálil vysoko nad. V 43. minúte sa v pokutovom území k lopte dostal Bernát, tiesnený vystrelil, lenže priamo do Greifa, ktorý nemal problém loptu skrotiť. V nadstavenom čase 1. polčasu predsa len domáci znížili, keď Myslovič využil prihrávku Bernáta a nedal Greifovi šancu.V druhom polčase sa domáci síce v úvode snažili o vyrovnanie, ale v 54. minúte pridal 3. gól hostí Moha, ktorý najprv vyzvŕtal domácu obranu a potom poslal loptu k vzdialenejšej žrdi Petrášovej bránky. Moha mohol po úniku zľava skórovať aj 57. minúte. Miesto strely však zvolil prihrávku na Daniela a ten na loptu nedočiahol. Na začiatku 63. minúty sa po peknej akcii a nezištnej prihrávke striedajúceho Kurminowského mohol presadiť rovnako striedajúci Bičakčjan, jeho umiestnenú strelu však Greif vyrazil na roh. V 59. minúte sa Moha opäť mohol presadiť po akcii zľava. Domáca obrana ustupovala, a tak hráč hostí vystrelil, ale Petráš jeho pozemný pokus vyrazil. Oba tímy sa snažili oživiť hru striedaniami, využili všetkých 6. V 84. minúte prišla dobrá šanca domácich, ale Vallo z uhla napálil loptu iba do Greifa. Z následného rohového kopu skúšal strelu zľava Sluka, tá však minula horný roh bránky hostí. O chvíľu neskôr sa Kurminowski predral až pred bránku hostí, ale tiesnený nezakončil. Gólom sa neskončila ani šanca Slovana, keď Danielovu strelu obetavo zblokoval Minárik. Zápas, po ktorom sa bratislavský Slovan teší z obhajoby titulu, sa ešte v 90. minúte pokúsil zdramatizovať Kopas. Jeho strelu spoza pokutového územia zblokoval a tečoval na roh jeden z hráčov hostí. Domácim sa z neho podarilo znížiť, keď po centri Bičakčjana hlavou trafil Kurminowski - 2:3.krídelník Slovana:útočník Slovana: