Slovan Bratislava získal štrnásty titul majstra Slovenska

ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 0:0

Rozhodovali: Marhefka – Poláček, Jekkel, ŽK: Tolič - Trusa, 9160 divákov.



Slovan: Borjan - Blackman (81. Pauschek), Bajrič, Kašia, Wimmer (58. Tolič), Vojtko (77. Zmrhal) – Barseghjan, Savvidis, Kucka, Marcelli (77. Weiss) – Strelec (81. Zuberu)



D. Streda: Popovič – Andzouana, Csinger, Kačaraba, Brunetti, Mendez (70. Goure) – Vitális (88. Charatin), Dimun, Herc (70. Káčer) – Trusa (88. Gruszkowski), Koné (57. Redzic)

1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava



2018/2019 ŠK Slovan Bratislava



2019/2020 ŠK Slovan Bratislava



2020/2021 ŠK Slovan Bratislava



2021/2022 ŠK Slovan Bratislava



2022/2023 ŠK Slovan Bratislava



2023/2024 ŠK Slovan Bratislava

14 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava



Bratislava 13. apríla (TASR) - ŠK Slovan Bratislava získal rekordný štrnásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Šiestu majstrovskú trofej v Niké lige za sebou si zaistil v sobotu bezgólovou remízou na domácom ihrisku s DAC Dunajská Streda v 5. kole nadstavbovej skupiny o titul.Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov, ktorá bude mať nový formát a do skupinovej fázy postúpi až 36 tímov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 9./10. júla, odvety 16./17. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 18. júna v Nyone.Slovan začal dobre a mal aj prvú šancu. Marcelli poslal výbornú prihrávku Strelcovi do vnútra šestnástky, útočník domácich však vo veľkej šanci trafil iba Popoviča. DAC odpovedal v 12. minúte, keď Trusa priehlavkom poslal loptu na bránu, ale pekný zákrok vytiahol Borjan. Na dlhé minúty potom Slovan prevzal iniciatívu, bol lepší, ale nedokázal si vypracovať vážnejšiu šancu. Ku koncu polčasu sa dostali do hry aj hostia, ale gól v prvej 45-minútovke nepadol.Hneď po prestávke mali hráči DAC veľku šancu otvoriť skóre keď po centri Andzouanu trafil Trusa len do žrde a lopta sa od nej odrazila do náruče Borjana. Tréner domácich Vladimír Weiss potom posilnil ofenzívu, Wimmera nahradil kreatívny Tolič a "belasí" mali prevahu až do konca zápasu. Ale obranu DAC sa mu nepodarilo prekonať ani po príchode uzdraveného Weissa.