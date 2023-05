Slovan Bratislava získal trinásty titul majstra Slovenska

MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:1)



Góly: 89. Depetris – 12. a 61. Čavrič (druhý z 11m). Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Štrbo, bez kariet, 6018 divákov



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito (83. Hanes), Willwéber – B. Ľupták – Pišoja (62. Depetris), Balić, Faško, Záhumenský – Káčerík (62. A. Slávik), Rymarenko



Slovan: Martin Trnovský (36. A. Chovan) – Medveděv, Križan, De Marco, Lovat – Kankava – Barseghjan (82. Zuberu), Kucka, Čakvetadze (72. Zmrhal), Čavrić (82. Pauschek) – Abubakari (72. Lichý)

MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda 0:1 (0:0)



Gól: 66. Krstović. ŽK: Stojčevski - Leginus, Blackman, Davis. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Vitko. 1852 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Minárik (C), Stojčevski, Ndjeungoue - Rusnák (74. D. Javorček), Gidi, M. Sauer (67. Iľko), Bari - Kaprálik, Ďuriš (74. Essomba), Galčík (67. Jambor)



DAC: Petráš - D. Kružliak (C), Muhamedbegović, Brunetti (76. Davis) - Leginus, Veselovský (84. Blackman), Dimun, Káčer (76. Riquelme), Mendez - Krstović, Niarchos (57. Nebyla)

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3 (0:1)



Góly: 21. Twardzik (z 11 m), 65. a 76. Taiwo, ŽK: Ludha, Špyrka - Štefánik, Procházka. Rozhodovali: Ruc - Štofik, Halíček, 1500 divákov



Podbrezová: Ludha – Oravec, Bakaľa, Bartoš – Ďatko (74. Faško), Grešák, Bariš (66. Paraj), Blahút (66. Talakov) – Špyrka (46. Kukoľ), Kováčik (46. Sangare) – Pavúk



Spartak: Vantruba – Twardzik, Kóša, Štetina, Koštrna – Bukata (81. Oseni), Štefánik (74. Paur), Procházka – Ofori (74. Azevedo), Taiwo (81. Ristovski), Daniel (81. Iván)



MFK Skalica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (1:0)



Góly: 40. a 57. Morong, 66. Fábry, 80. Švec. ŽK: Morong - Gerát, Popovič, Diviš. Rozhodovali: Ziemba – Jekkel, Zemko, 814 divákov



Skalica: Šemrinec – Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan – Morong (64. Yao), Mášik (64. Podhorin), Hollý (71. Černek), Kousal – Fábry (71. Vlasko), Haša (71. Švec)



Liptovský Mikuláš: Sváček – Diviš, Spychka, Popovič, Nečas (22. Steinhübel) – Gerát, Staš (90. Soukup) – Laura (68. Gaži), Bartoš, Jendrišek (90. Kuchárik) – Voško (68. Fadairo)

MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0)



Góly: 63. Madleňák, 69. Šefčík,rozhodovali: Gemzický – Košecký, Roszbeck. ŽK: Domonkos, Rakyta - Volanakis, 654 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Úradník, Fabiš, Malý, Selecký – Zsigmund (67. Švehla), Domonkos (81. Rakyta) – Šefčík (83. Kelemen), Chrien, Madleňák (67. Macejko) – Gerec.



Michalovce: Kožuchar – Kotula, Marjanovič, Volanakis, Ceklič (38. Marcin) – Njie (83. Žofčák) – Vaško (46. Begala), Pea – Magda, Adekunle, Jánošík (83. Kanu).

1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava



2018/2019 ŠK Slovan Bratislava



2019/2020 ŠK Slovan Bratislava



2020/2021 ŠK Slovan Bratislava



2021/2022 ŠK Slovan Bratislava



2022/2023 ŠK Slovan Bratislava

13 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava

Banská Bystrica 13. mája (TASR) - ŠK Slovan Bratislava získal rekordný trinásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Piatu majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil v sobotu víťazstvom 2:1 na ihrisku MFK Dukla Banská Bystrica v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul.Oba góly vsietil Aleksandar Čavrič. Pred druhou Dunajskou Stredou majú "" päťbodový náskok. Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 11./12. júla, odvety 18./19. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 20. júna v Nyone.Slovan začal pod Urpínom napĺňať papierové predpoklady už v dvanástej minúte, keď Lovat stihol loptu na ľavej strane ešte pred bránkovou čiarou, poslal ju pred bránku a z hranice malého vápna pohotovo zakončil Čavrič. Po pol hodine sa zranil brankár Slovana Trnovský a nahradiť ho musel Chovan. Domáci do polčasu územnú prevahu nepretavili do čistej šance a po zmene strán inkasovali aj druhýkrát, keď unikajúceho Abubakariho fauloval brankár Hruška a penaltu premenil Čavrič. V závere duelu znížil hlavou striedajúci Depetris, ale aj tak mohli na Štiavničkách i za asistencie polície prepuknúť majstrovské oslavy Slovana.Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na pôde MŠK ŽIlina 1:0. Napriek triumfu pod Dubňom už stratili šance na titul, pred posledným kolom strácajú na Slovan Bratislava päť bodov.Žilina bola v prvom polčase favoritovi vyrovnaným súperom. V druhom polčase sa prejavila strelecká kvalita Krstovića, ktorý v 66. minúte sedemnástym gólom v sezóne rozhodol o víťazstve Dunajskej Stredy. Trénerovi Adriánovi Guľovi však pribudli ďalšie starosti so zraneniami, z už tak oklieštenej zostavy dnes počas zápasu vypadli zranení Káčer a Brunetti. Domáci síce prehrali, ale zároveň sa môžu tešiť na baráž o Európsku konferenčnú ligu.Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige v Podbrezovej 3:0. Hostia tak potvrdili konečné tretie miesto v tabuľke, o ktoré už nemôžu prísť. Domácim patrí štvrtá priečka, pretože majú lepšie skóre ako piata Banská Bystrica.Spartak sa dostal do vedenia v 21. minúte duelu. Prenikajúceho Abdulrahmana Taiwa fauloval brankár Richard Ludha a rozhodca Marián Ruc nariadil penaltu. Obranca Filip Twardzik ju premenil a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne. V druhom polčase Taiwo dvoma gólmi potvrdil presvedčivé víťazstvo Trnavy.