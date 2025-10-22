< sekcia Šport
Slovan bude hrať proti Alkmaaru. Weiss: Je to fabrika na talenty
Slovan v úvodnom kole siahal na body proti francúzskemu Racingu Štrasburg (1:2), ktorý mal káder vyskladaný z mladých prospektov.
Autor TASR
Alkmaar 22. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú čeliť aj vo svojom druhom vystúpení hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA súperovi s dravým herným štýlom a obdobnou klubovou filozofiou. Štvrtkový duel na pôde holandského AZ Alkmaar preverí slovenského sériového šampióna podľa trénera Vladimíra Weissa st. v hre jedného proti jednému, ktorá bude kľúčom k úspechu.
Slovan v úvodnom kole siahal na body proti francúzskemu Racingu Štrasburg (1:2), ktorý mal káder vyskladaný z mladých prospektov. Tradičnú holandskú liaheň reprezentuje dlhodobo práve mužstvo z Alkmaaru, ktorého mládežnícky tím pred dvoma rokmi získal titul v mládežníckej Lige majstrov.
Alkmaar odštartoval zápolenie v KL prekvapivo vysokou prehrou 0:4 na pôde cyperskej Larnaky, počas uplynulého víkendu sa však revanšoval v domácej Eredivisie triumfom nad slávnym Ajaxom Amsterdam (2:0). „Analyzovali sme si prakticky všetky ich zápasy. Môj tím urobil výbornú analýzu. Je to typické holandské mužstvo hrajúce ofenzívny futbal s veľa hráčmi zapojenými do útočnej fázy. Je to fabrika na talenty, majú vynikajúcu akadémiu, z ktorej je prakticky polovica mužstva. Je to stotisícové mesto, ktoré produkuje takýchto hráčov, čo je obdivuhodné,“ zložil hlavný kormidelník Slovana kompliment nadchádzajúcemu súperovi.
„Belasí“ budú chcieť siahnuť na body v pohárovej Európe po takmer dvoch rokoch. Naposledy zvíťazili 30. novembra 2023 na ihrisku KI Klaksvík z Faerských ostrovov (2:1) po dvoch góloch bývalého stredopoliara Juraja Kucku. Ďaleko od zisku aspoň bodu nemal Slovan ani proti Štrasburgu, ktorý ho však vyškolil z efektivity. Weiss st. si uvedomuje prednosti súpera, na ktoré zároveň bude chcieť nájsť účinnú zbraň: „Hrajú atraktívne, na čo si musíme dávať pozor. Budeme musieť zvládať súboje 1 na 1. Ak chceme hrať dobre a moderne, tak väčšinu zápasu budeme hrať týmto spôsobom.“
Slovanu nepomôže v „krajine tulipánov“ ofenzívna dvojica Marko Tolič a Mykola Kucharevyč, ktorých trápia zranenia. „Marko je dlhodobejšie zranený, ešte minimálne dva-tri týždne to potrvá. Jeho zranenie je vážnejšie, ako vyzeralo. Kucharevyč je vyradený plus-mínus do konca zimnej časti. Musíme ich nahradiť, je to realita. Máme menej ofenzívnych možností, ani Vlado (Weiss ml.) nemôže hrať, takže s týmto budeme trochu bojovať,“ povedal Weiss o absenciách, no má aj pozitívnu správu, ktorou je postupný návrat slovinského útočníka Andraža Šporara, ktorý zasiahol už do víkendového derby proti Spartaku Trnava a za približne 20 minút na ihrisku sa uviedol gólovou prihrávkou. „Som rád, že sa vracia, mal dlhšiu pauzu. Takéto zápasy sú fyzicky ťažké. Pri ich nátlakovom futbale sa im nemôžeme prispôsobovať a musíme byť odvážni do útoku. Domáce publikum a ich kvalita v ofenzíve nás núti hrať rozumne, disciplinovane ako v Trnave. Musíme byť nebezpeční, hráčov na to máme, len musíme byť odvážni a presadiť sa v hre 1 na 1.“
Kabínu na predzápasovej tlačovej konferencii zastupoval obranca Guram Kašia, ktorý hral medzi rokmi 2010 až 2018 za holandský klub Vittese Arnhem. Kapitán gruzínskej reprezentácie, a súčasný muž s páskou na rukáve pri absencii Vladimíra Weissa ml., sa v Holandsku predstaví prvýkrát od svojho odchodu. „Pamätám si ich ako veľmi dobrý tím. Vždy sme s nimi mali problémy, vyhrali sme iba jediný zápas proti nim. Je to veľmi dobrý klub s mladými hráčmi. Môžem o nich hovoriť iba dobré veci, pretože sú úspešní. Zajtra je to však len ďalší zápas a my sa ho pokúsime vyhrať,“ povedal 38-ročný skúsený stopér, ktorého čaká 19. duel proti AZ Alkmaar. V drese Vittese sa radoval iba vo finále Holandského pohára v roku 2017, na štadióne v Alkmaare však nevyhral ani jedenkrát, čo by rád vo štvrtok zmenil: „Nikdy sa mi to nepodarilo, no zajtra je ten deň.“
/vyslaný redaktor TASR Šimon Šuník su/
