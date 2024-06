Slovan čaká v 2. predkole v prípade postupu Tallinn alebo Celje

žreb 2. predkola LM:



majstrovská vetva:



víťaz PFC Ludogorets Razgrad/FC Dinamo Batumi - víťaz FC Dinamo Minsk/FC Pjunik Jerevan



APOEL Nikózia - víťaz FC Ordabasy/FC Petrocub



Ferencváros Budapešť - víťaz The New Saints/FK Dečič



PAOK Solún - víťaz FK Borac Banja Luka/KF Egnatia



FK Bodö/Glimt - víťaz FC RFS/Larne FC



Malmö FF - víťaz KÍ Klaksvík/FC Differdange 03



víťaz Vikingur Reykjavik/Shamrock Rovers FC - AC Sparta Praha



víťaz FC Ballkani/UE Santa Coloma - FC Midtjylland



víťaz Flora Tallinn/NK Celje - víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/FC Struga



víťaz FK Panevežys/HJK Helsinki - Jagiellonia Bialystok



víťaz Hamrun Spartans/Lincoln Red Imps - Karabach FK



Maccabi Tel Aviv - víťaz Virtus A.C.1964/FCSB







ligová vetva:



FC Lugano - Fenerbahce Istanbul



FC Dynamo Kyjev - FK Partizan Belehrad







ďalšie termíny:



žreb 3. predkola: 22. júla



zápasy 2. predkola: 23., 24. a 30., 31. júla



žreb play off: 5. augusta



zápasy 3. predkola: 6., 7. a 13. augusta



zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20., 21. a 27., 28. augusta



žreb skupinovej fázy: 29. augusta



1. zápasy skupinovej fázy: 17. a 19. septembra



2. zápasy skupinovej fázy: 1. a 2. októbra



3. zápasy skupinovej fázy: 22. a 23. októbra



4. zápasy skupinovej fázy: 5. a 6. novembra



5. zápasy skupinovej fázy: 26. a 27. novembra



6. zápasy skupinovej fázy: 10. a 11. decembra



7. zápasy skupinovej fázy: 21. a 22. januára



8. zápasy skupinovej fázy: 29. januára



žreb dvojíc play off: 31. januára



zápasy play off: 11., 12. a 18., 19. februára



žreb dvojíc pre ďalšiu časť: 21. februára



osemfinále: 4., 5. a 11., 12. marca



štvrťfinále: 8., 9. a 15., 16. apríla



semifinále: 29., 30. apríla a 6., 7. mája



finále: 31. mája (Mníchov)



Nyon 19. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez FC Struga zo Severného Macedónska stretnú v 2. predkole Ligy majstrov 2024/2025 s víťazom estónsko-slovinskej konfrontácie medzi Florou Tallinn a NK Celje.Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Prvé duely 2. predkola sú na programe 23./24. júla, odvety sa uskutočnia 30./31. júla. Slovan by sa mal v úvodnom stretnutí predstaviť na pôde súpera, odveta je na programe na Tehelnom poli.Sériový slovenský šampión figuroval medzi nasadenými tímami v 3. skupine majstrovskej vetvy. Okrem Tallinnu a Celje mohol dostať za súpera aj víťaza súboja Virtus A.C. 1964 - FCSB, Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps alebo Jagielloniu Bialystok.