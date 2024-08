Slovan cez víkend šetril hráčov, cíti blízkosť hlavnej fázy

odveta play off Ligy majstrov, streda 28. augusta o 21.00 h:



ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland /rozhodcovia: Stieler - Foltyn, Borsch (všetci Nem.)/



predpokladaná zostava Slovana: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Vojtko - Kucka, Bajrič - Barseghjan, Tolič, Weiss - Strelec







Bratislava 27. augusta (TASR) - Úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava môže napodobniť tri slovenské kluby, ktoré si v ére samostatnosti zahrali v hlavnej fáze futbalovej Ligy majstrov. K postupu do nej potrebuje zvládnuť posledný krok v podobe domácej odvety play off (streda 28. augusta o 21.00 h) proti dánskemu FC Midtjylland, s ktorým minulý týždeň remizoval na jeho pôde 1:1."Belasí" tak aj v siedmom zápase tohtoročnej LM neokúsili chuť prehry a odviezli si domov nádejný výsledok. Tréner Vladimír Weiss mužstvo po stretnutí pochválil, ale mrzel ho inkasovaný gól.povedal pre klubový web kormidelník Slovana. Jeho tím sa bude môcť v druhom stretnutí spoľahnúť na podporu vypredaného Tehelného poľa.Slovan sa na stredajší "zápas desaťročia" naladil víťazstvom 2:0 v Banskej Bystrici, po ktorom si upevnil postavenie na čele tabuľky. Hostia nastúpili iba s Guramom Kašiom zo základnej zostavy prvého play off duelu Ligy majstrov v Dánsku. Chýbali Vladimír Weiss, Juraj Kucka, Kenan Bajrič, Cesar Blackman i zranený Sharani Zuberu. Ostatní kľúčoví hráči ako Kevin Wimmer, Marko Tolič, Tigran Barseghjan, David Strelec či brankár Dominik Takáč boli pripravení striedať.ozrejmil situáciu s kádrom tréner Weiss po stretnutí pod Urpínom.V novej sezóne Slovan stále neprehral a duel v Dánsku ukázal, že si môže merať sily s najlepšími. V tomto ročníku LM vyradil postupne Strugu zo Severného Macedónska, slovinského šampióna NK Celje i APOEL Nikózia z Cypru. "" uviedol stredopoliar Juraj Kucka pre klubový web. Midtjylland cez víkend zdolal Sonderjyske 3:2 a pripísal si štvrtý ligový triumf v rade, po ktorom stráca z druhého miesta na vedúci Silkeborg naďalej jediný bod.Pokiaľ Slovan zvládne odvetu, bude mať Slovensko po 1. FC Košice, Artmedii Petržalka a MŠK Žilina štvrtého zástupcu v LM a prvého po štrnástich rokoch. V ročníku 2010/2011 účinkoval medzi smotánkou žilinský klub, ktorý v konkurencii Chelsea Londýn, Olympique Marseille a Spartaka Moskva nebodoval a obsadil posledné štvrté miesto v F-skupine. Žreb ligovej fázy LM, v ktorej bude premiérovo účinkovať 36 tímov, je na programe vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h v Nyone.Duel Slovan - Midtjylland povedú rozhodcovia z Nemecka na čele s hlavným Tobiasom Stielerom.