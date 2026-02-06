< sekcia Šport
Slovan chce naplniť predsezónne méty, Weiss: Obhájiť titul
Jarnú časť otvoria priamym súbojom o prvé miesto, v sobotu 7. februára sa o 18.00 h predstavia na trávniku Dunajskej Stredy.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstupujú do jarnej časti Niké ligy v pozícii lídra súťaže, ale len s minimálnym náskokom pred konkurenciou. Hneď na úvod ich čaká navyše duel o čelo tabuľky s Dunajskou Stredou. Káder „belasých“ prešiel počas zimy miernymi zmenami, počas najbližšieho obdobia ešte môže prísť k určitým pohybom. Naďalej však zostáva ambíciou obhajoba majstrovského titulu.
Pred záverom základnej časti je štvorica tímov natlačená do päťbodového rozdielu. Slovan je na čele tabuľky s 39 bodmi a rád by na tejto pozícii skončil aj po poslednom kole. „Cieľ zostáva nezmenený, ako pred začiatkom sezóny, tak aj v minulosti - obhajoba majstrovského titulu. To je pre nás to najdôležitejšie, aby sme sa opäť mohli pokúšať o kvalifikáciu do Ligy majstrov. Kľúč je veľmi jednoduchý a jasný, budeme bojovať najlepšie ako vieme, aby sme obhájili majstrovský titul,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
Na inú klubovú adresu odišlo počas zimy trio Marko Tolič, Kelvin Ofori a Filip Lichý, novými tvárami sú Niko Jankovič, Adam Griger a Svetozar Markovič. „Urobili sme tri príchody, boli to pozície, na ktoré sme sa zamerali v tomto prestupovom období. Verím, že hráči budú prínosom a pomôžu nám k naplneniu našich cieľov. Odišiel Marko Tolič, s ktorým sme dlhodobo rozprávali o jeho budúcnosti. Dospeli sme k záveru, že dostal ponuku, ktorá sa naozaj asi neodmieta a bola pre neho veľmi životne dôležitá. Hľadali sme alternatívu, aby si obe strany vyhoveli a pomohli. Odviedol pre klub veľa, preto sme mu nechceli brániť, ale samozrejme, bolo to podmienené tým, aby sme našli adekvátnu náhradu. V prípade Oforiho sme našli formu hosťovania, aby získal väčšiu hernú prax. Uvidíme, ako sa bude dariť Lichému v Košiciach, jeho kontrakt ide do poslednej fázy a budeme ho pozorne sledovať,“ vyjadril sa Kmotrík ml. na adresu potvrdených rošád v rámci družstva.
Pred vstupom do jarnej časti klub naznačil, že môže prísť k pohybom na súpiske. Medializovaný je záujem o japonského stredopoliara Daikiho Macuoka. „Myslíme aj na budúcnosť, aj na slovenských hráčov. Máme v hľadáčiku ešte iných na určité pozície, transferové okno ešte nie je úplne uzatvorené. Možno ešte jeden-dvaja prídu, možno dvaja, traja, štyria odídu na hosťovanie, pretože káder je dosť široký na to, aby sme zvládli jarnú časť ligy a pohár. Musíme sa venovať bitke o majstrovský titul. Uvidíme, čo sa nám podarí v pohári,“ priblížil tréner Slovana Vladimír Weiss starší ďalšie možné kroky na prestupovom poli.
Najvýraznejšie zarezonoval odchod Toliča, v prípade 29-ročného Chorváta sa hovorí o ponuke z najvyššej čínskej súťaže. „Marko je výborný a rozumný hráč. Odviedol pre klub výbornú robotu, bol kľúčovým hráčom v rámci Ligy majstrov. Bol jeden z kľúčových pilierov ofenzívy. Na druhej strane, v lete sa mu končil kontrakt. Poprosil nás, či by sme mu vyšli v ústrety, pretože dostal kontrakt svojho života v prípade, že nájdeme adekvátnu náhradu. To je normálne u športovcov, trénerov a ľudí, ktorí v tomto biznise pracujú. Bude nám chýbať, jeho veci sa budú možno ťažko nahrádzať. Budeme hrať možno trochu inak, sme však na to pripravení,“ prezradil kormidelník Slovana.
Jarnú časť otvoria jeho zverenci priamym súbojom o prvé miesto, v sobotu 7. februára sa o 18.00 h predstavia na trávniku Dunajskej Stredy. Do konca základnej časti si ešte zmerajú sily s Trenčínom, Ružomberkom a Trnavou. So Spartakom ich navyše čaká osemfinálový duel Slovnaft cupu. „Prvý zápas v jarnej časti po príprave je vždy otáznik. Dunajská Streda hrá doma, bude chcieť vyhrať a dostať sa na čelo tabuľky. Sú hladní po majstrovskom titule, oficiálne po dlhých rokoch to avizujú. Je to normálne a prirodzené. My chceme obhájiť titul. Všetci vieme, že to nebude ľahké, je tu Trnava, Žilina a ostatné tímy. Uvidíme, kto pôjde do šestky. Sme pripravení na tuhý boj, máme skúsené a dobré mužstvo. Teraz sme to oživili a omladili, starší hráči to musia tiež potiahnuť,“ vyhlásil Weiss.
Jeho mužstvo sa pripravovalo nielen v domácich podmienkach, ale najmä na sústredení v Turecku. Z troch prípravných zápasov malo bilanciu zhodne po jednom víťazstve, remíze a prehre. „Príprava bola dobrá, bolo tam však zlé počasie. Máme za sebou dobré tréning, po fyzickej stránke sme odviedli množstvo roboty. Ak mám byť úprimný, chýbal nám len jeden zápas. Je pred nami niekoľko náročných týždňov, to nám je jasné, ale keď je tlak, tak vždy sme dobrí. Je najlepšie to takto celé odštartovať, pretože pod tlakom hráme vždy dobre. Taká je mentalita Slovana a kabíny. Verím, že najbližšie týždne budú dobré. Vlastnými chybami sme si sťažili situáciu, mali sme mať náskok aspoň šiestich-siedmich bodov,“ dodal pred prvým jarným zápasom obranca Guram Kašia.
výsledky ŠK Slovan Bratislava v príprave:
ŠK Slovan Bratislava – MFK Zvolen 4:0
CSKA Sofia 1948 – ŠK Slovan Bratislava 2:1
Gangwon FC – ŠK Slovan Bratislava 2:2
aktuálny káder ŠK Slovan Bratislava:
brankári: Matúš Macík, Dominik Takáč, Martin Trnovský
obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Sidoine Fogning, Guram Kašia, Svetozar Markovič, Jurij Medveděv, Kevin Wimmer, Sharani Zuberu
stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rabin Ibrahim, Danilo Ignatenko, Nino Marcelli, Maxim Mateáš, Alen Mustafič, Peter Pokorný, Kyriakos Savvidis, Vladimír Weiss ml., Alasana Yirajang, Niko Jankovič
útočníci: Mikola Kucharevič, Róbert Mak, Andraž Šporar, Adam Griger
zmeny v kádri ŠK Slovan Bratislava:
príchody: Niko Jankovič (hosťovanie - HNK Rijeka/Chor.), Adam Griger (hosťovanie - FC Hradec Králové/ČR), Svetozar Markovič (FC Viktoria Plzeň/ČR)
odchody: Marko Tolič, Kelvin Ofori (NK Olimpija Ľubľana/Slov.), Filip Lichý (hosťovanie - FC Košice),
