Slovan chce potvrdiť v Írsku postup, Rabiu: Vieme, že budú odhodlaní

Na archívnej snímke tréner Shamrocku Stephen Bradley. Foto: TASR - Martin Baumann

odvety 1. kola predkola LM 2021/2022:



utorok 13. júla 21.00 SELČ



Shamrock Rovers - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /prvý zápas 0:2, Tallaght Stadium, Dublin/



rozhodujú: Mario Zebec - Vedran Durak, Luka Pušic (všetci Chorvátsko)



predpokladané zostavy:



Shamrock: Mannus - Hoare, Lopes, Grace - Gannon, Finn, O’Neill, Scales - Towell, Gaffney, Greene



Slovan: Chovan - Medveděv, Kashia, Božikov, De Marco - Kankava, de Kamps – Ratao, Rabiu, Weiss – Henty







ďalší program:



18.00 Hibernians - Flora Tallinn /prvý zápas 0:2/



18.00 Lincoln Red Imps - Fola Esch /prvý zápas 2:2/



18.00 FC Riga - Malmö FF /prvý zápas 0:1/



19.00 Šerif Tiraspoľ - Teuta Durrës /prvý zápas 4:0/



20.00 Borac Banja Luka - CFR Kluž /prvý zápas 1:3/



20.00 NŠ Mura - FK Škendija /prvý zápas 1:0/



20.00 KF Priština - Ferencváros Budapešť /prvý zápas 0:3/



20.30 Budučnost Podgorica - HJK Helsinki /prvý zápas 1:3/



20.45 Linfield Belfast - Žalgiris Vilnius /prvý zápas 1:3/



21.30 Šachťor Soligorsk - Ludogorec Razgrad /prvý zápas 0:1/



22.00 Valur Reykjavík - Dinamo Záhreb /prvý zápas 2:3/







streda 14. júla



16.00 Kajrat Almaty - Maccabi Haifa /prvý zápas 1:1/



17.00 FC Alaškert - Connah's Quay /prvý zápas 2:2/



19.00 Neftči Baku - Dinamo Tbilisi /prvý zápas 2:1/



20.00 Legia Varšava - Bodö/Glimt /prvý zápas 3:2/





Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava odletel do Írska s imperatívom postupu do 2. predkola Ligy majstrov. Slovan má po prvom zápase dvojgólový náskok nad Shamrockom Rovers, no hráči aj tréner Vladimír Weiss vedia, že to ešte nič neznamená.Slovan mohol minulý týždeň na domácom ihrisku vyhrať aj výraznejšie. Ale Vladimír Weiss ml. v závere duelu nepremenil penaltu, predtým zasa zahodil vyloženú šancu.povedal tréner "belasých" po zápase.Íri mali v Bratislave niekoľko šancí, najmä v prvom polčase. Najväčšiu šancu mal Sean Gannon, ktorý však v dobrej pozícii netrafil bránu.povedal tréner írskeho majstra Stephen Bradley.Odveta sa bude hrať na štadióne Tallaght v Dubline, kde už Slovan nedávno hral. V auguste 2019 vtedy v treťom kole kvalifikácie Európskej ligy zvíťazil 3:1 nad FC Dundalk.povedal pre klubový web stredopoliar Ibrahim Rabiu.V Írsku sa hrá systémom jeseň-jar, po 19. kolách je na čele tabuľky práve Shamrock s 38 bodmi, rovnaký počet ich nazbieral druhý Sligo Rovers. Obaja sa mali stretnúť proti sebe v šlágri 20. kola v sobotu, zápas si však preložili.uviedol Bradley pre portál irishexaminer.com.Víťaz tohto dvojzápasu sa v druhom kvalifikačnom kole stretne so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern, zápasy tejto fázy sú na programe 20. alebo 21. júla a 27. alebo 28. júla.