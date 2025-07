Slovan chce uspieť v Európe i v lige, Weiss ml.: „Bude to ťažšie“

Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava majú pred štartom novej sezóny Niké ligy 2025/2026 cieľ obhájiť titul a preniknúť do skupiny jednej z pohárových súťaží v Európe. V tej najprestížnejšej sa predstavia už v utorok, v 2. predkole Ligy majstrov privítajú Zrinjski Mostar. Tréner Vladimír Weiss verí, že v oboch prípadoch jeho zverenci uspejú.



Slovan pred sezónou avizoval príchod viacerých posíl, no nie všetko je v tejto chvíli dotiahnuté do konca. „Náš cieľ je obhájiť titul a kvalifikovať sa do jednej z európskych súťaží. Udržali sme káder pokope, čo sa týka skúsených hráčov ako Strelec, Takáč, Blackman a aj kľúčových hráčov ako sú Weiss, Barseghjan či Kašia a priniesli sme mladších hráčov. Z tohto pohľadu sme spokojní, čo sa nám podarilo. Chceme sa ešte posilniť o stopéra, uvidíme, čo sa nám podarí,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.



Stredný obranca mal už v mužstve byť, ale jeho príchod stroskotal. Na tomto mieste tlačí Slovan topánka najviac, priznal to aj tréner Weiss. „Bolo tam niekoľko alternatív, ale nedopadlo to tak, ako sme si predstavovali. Napríklad príchod Abenu, ktorý bol už u nás, ale v poslednej chvíli to padlo. Aj s ďalším obrancom, ktorý v poslednej chvíli zmenil rétoriku. Sme blízko k dohode s ďalším a verím, že sa nám mužstvo podarí doplniť. Mrzí nás, že to tak dopadlo, ale pracovali sme na tom každý deň. Ale ak máme dohodnuté dva prestupy a čakáme len na podpis a niečo sa zmení dvakrát za sebou na poslednú chvíľu? V minulosti sa nám to nikdy nestalo. Musíme sa s tým popasovať a verím, že to zvládneme a že sa nám na tomto poste podarí posilniť,“ doplnil Kmotrík ml.







Šéfa Slovana však potešilo 4757 predaných permanentiek, vlani ich klub predal v tomto čase len 1757. „Na zápas s Mostarom sme už predali 15.000 lístkov, to je veľmi dobré číslo. Máme sa na čo tešiť a verím, že nás ľudia poženú nás k pozitívnemu výsledku.“



Okrem bojov v Európe čaká Slovan v lige obhajoba titulu, tréner Weiss pred jej štartom uviedol: „Je to už zvyk, sedemkrát za sebou sa nepodarí získať titul len tak niekomu. Chceme ho aj teraz, ale už to nebude ľahké, ostatné mužstvá majú kvalitu a sú hladné. Mužstvo zostalo pokope, aj keď v ňom zostali skúsení hráči, ale majú mužstvu čo dať. A to nielen v kabíne, ale aj mimo nej. Prišli aj perspektívni hráči, ešte hľadáme stopéra, lebo tam nás tlačí topánka. Ak sa ešte vhodne doplníme, tak verím, že budeme konkurencieschopnejší, ako sme boli. Ale tu je aj zdravotná otázka. Ja som na vedenie netlačil s tým, že musíme do zajtra niekoho kúpiť. Mali sme dobrú prípravu, ale nie ideálnu, lebo sa nám zranili viacerí hráči ako Medveděv, Ignatenko a Wimmer. Prišiel Pokorný, Cruz a hráči do ofenzívy, ktorí budú tlačiť na Strelca, Maka, Tigrana a ďalších. Ale vzadu nás tlačí topánka.“







K úspechom by mal "belasým" pomôcť aj kapitán Vladimír Weiss mladší, ktorý vlani oznámil, že chce s futbalom skončiť, ale po čase sa opäť nakopol. „Minulú sezónu aj na mne bolo vidieť, čo som prežíval. Prešiel som si najťažším obdobím kariéry, ale som tu. Cítim sa momentálne dobre aj po zdravotnej aj po psychickej stránke, nechcem to zakríknuť. Je to stále o tom, ako budem vedieť pomôcť mužstvu. Odtrénoval som celú prípravu, otec vie, čo odo mňa môže očakávať, keď som pripravený. Príprava bola dobrá okrem výsledkov. Midtjylland nám dal budíček, aj v kabíne sa po zápase veľa zmenilo. Musíme lepšie pristupovať k zápasom ako s Midtjyllandom (Slovan prehral s dánskym tímom v generálke 1:4 - pozn.). Ale najdôležitejšie je to, čo bude na ihrisku,“ uviedol 35-ročný stredopoliar.







Weiss mladší odpovedal aj na otázku, či môže byť pre Slovan výhoda, že jeho ligoví konkurenti Trnava a Žilina zmenili trénera: „Vždy, keď príde nový tréner, tak prinesie nový impulz do kabíny. Nie každý dokáže vyhrať ligu viackrát po sebe, nemali sme to nikdy ľahké. Bude to však teraz zaujímavejšie a myslím si, že o niečo ťažšie.“