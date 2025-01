Slovan chce v Mníchove kvalitný výsledok. Kitka: Bude to výzva

Liga majstrov, 8. kolo ligovej fázy - streda 29. januára o 21.00 h, Allianz Arena:



Bayern Mníchov - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



Rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)



predpokladané zostavy:



Bayern: Neuer - Stanišič, Upamecano, Dier, Guerreiro - Kimmich, Pavlovič - Olise, Musiala, Coman - Kane



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Zuberu - Bajrič, Savvidis - Tolič - Mak, Strelec, Marcelli



Mníchov 28. januára (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká záverečný zápas v tomto ročníku Ligy majstrov a ich cieľom je dosiahnuť kvalitný výsledok. V 8. kole najprestížnejšej klubovej súťaže odohrajú v stredu (21.00 h) v Allianz Arene zápas proti superfavoritovi Bayernu Mníchov. "Belasí" nastúpia proti bundesligovému súperovi druhý raz v ligovej fáze - minulý týždeň nestačili doma na VfB Sttuttgart 1:3.Slovan figuruje po siedmich stretnutiach LM na predposlednom mieste s nulou v kolónke bodov a v súťaži sú na tom momentálne horšie len hráči Young Boys Bern. Duely v milionárskej súťaži sú Slovan aktuálne jediné súťažné, keďže jarná časť Niké Ligy sa začína až vo februári. Bayern má za sebou ligový triumf na pôde Freiburgu a vedie domácu súťaž, v LM zaznamenal štyri triumfy, tri prehry a má istú pozíciu v play off o osemfinále. V prípade výhry má však šesťnásobný šampión šancu postúpiť priamo z najlepšej osmičky.povedal asistent trénera Boris Kitka ešte počas sústredenia v Katare. Jeho tím inkasoval 24-krát v priebehu siedmich zápasov, čo je najhoršia bilancia spomedzi všetkých 36 tímov.Úradujúci slovenský majster absolvuje proti rekordnému nemeckému šampiónovi prvý ostrý zápas a druhý vôbec. Ten premiérový sa konal v apríli 1963 v Mníchove ako priateľský, Bayern pôsobil v regionálnej lige a nepatril medzi favoritov. Vtedy remizoval so Slovanom 2:2. V Nemecku hral Slovan doposiaľ tri zápasy v rámci európskych súťaží a ani raz netriumfoval. V novembri 1994 prehral v odvete druhého kola Pohára UEFA na pôde Borussie Dortmund 0:3 a o necelý rok v rovnakom pomere i súťaži na trávniku 1. FC Kaiserslautern. Naposledy podľahli "belasí" v Nemecku Stuttgartu v play off o základnú fázu Európskej ligy v auguste 2010 (0:1).