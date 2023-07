Slovan chce z Mostaru odísť so sľubným výsledkom, Weiss: 50 na 50

Mostar 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si chcú v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov vytvoriť dobrú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou. V utorok na nich čaká v pohárovej Európe súper, ktorého dobre poznajú. S HŠK Zrinjski Mostar sa stretli aj vlani, v Bosne a Hercegovine mu v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy podľahli 0:1. Teraz sú podľa trénera Vladimíra Weissa st. šance vyrovnané.



Slovan sa s Mostarom stretne presne po 11 mesiacoch. "Budeme spokojní s dobrým výsledkom. Vieme však, čo nás čaká. Mostar pre nás nie je neznámy, ale aj oni nás majú prečítaných. Je to 50 na 50," povedal Weiss na tlačovej konferencii v dejisku zápasu.



Domácich poženie dopredu na štadióne pod Bijelim Brijegom päťtisícová kulisa, zaplnená bude celá spodná časť tribúny. Tá vrchná zostane prázdna, lebo sektor nespĺňa požiadavky UEFA. "Musíme byť disciplinovaní a dobre organizovaní. Vieme čo nás čaká, pripravíme sa na súpera zodpovedne aj na večernom tréningu, kde nám tréneri povedia ešte nejaké veci," uviedol obranca Slovana Kevin Wimmer.



Slovan sa s týmto mužstvom stretol aj pred 14 rokmi. V roku 2009 na seba narazili tiež v 2. predkole Ligy majstrov. "Belasí" vtedy vyradili majstra Bosny a Hercegoviny po výsledkoch 0:1 vonku a 4:0 doma.



V utorok bude mať tréner Weiss k dispozícii kompletný káder okrem zraneného Blackmana a vykartovaného Kucku. Na zápas sa hráči tešia. "Zrinjski oproti vlaňajšku vymenil asi toľko hráčov ako my. Ale celá stredová formácia a obrana je v takom zložení ako bola. Ani na hernom systéme veľa nemenili. Sú silní na lopte, majú extrémne dobrého kanoniera Bibliju. Hrajú jednoduchý futbal v útočnej fáze, my to musíme eliminovať. Zrinjski je silnejší na lopte ako náš súper v prvom predkole Swift. Majú v hlave revanš, my vidinu postupu. Ale je to 50 na 50. Musíme byť rozumní aj pri tvorení zostavy a aj to dobre nastaviť čo sa týka priebehu zápasu. Na zápas sa tešíme, musíme hrať uvoľnenejšie a kvalitnejšie ako sme ukázali v prvých dvoch zápasoch," dodal Weiss.



Slovanisti si musia dať pozor aj na negatívne emócie, vlani v Mostare nedohral zápas vylúčený Barseghjan a doma išiel predčasne pod sprchy Kankava. "Ak mi poradíte ako skrotiť môjho syna a Barseghjana, tak by ste mi veľmi pomohli," povedal Weiss s úsmevom a dodal: "Čaká nás búrlivá atmosféra, ale musíme byť sebavedomí. Musíme byť koncentrovaní a disciplinovaní, musíme sa venovať len hre."



Trénerovi Slovana vlani jeho syn Vladimír Weiss mladší chýbal v Mostare pre zranenie, tentoraz môže so svojou ofenzívnou oporou počítať. A rovnako aj s Čavričom, o ktorého má stále záujem ruský Rubin Kazaň. Srbský krídelník však zatiaľ zostal hráčom slovenského majstra. "Prestupové okno je otvorené, ale chce tu zostať. Má pripravený nový kontrakt, mal by byť spokojný. Ja verím, že ešte prinesie rozhodujúce góly, ktoré od neho čakáme," zdôraznil Weiss.







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/