Slovan chce zabojovať o postup, Weiss st.: Musíme byť nebezpeční

Haifa 14. augusta (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v utorok náročná odveta 3. predkola Ligy majstrov. "Belasí" prehrali v domácom stretnutí s Maccabi Haifa 1:2, no v Izraeli sú odhodlaní pobiť sa o svoju postupovú šancu. Podľa trénera Vladimíra Weissa st. musia hráči predviesť disciplinovaný výkon a byť nebezpeční vpredu.



Kormidelníkovi Slovana zo zdravotných dôvodov nebudú k dispozícii kapitán Vladimír Weiss ml. a Jaromír Zmrhal. "Jardo má poranený väz v kolene, to sú určite dva až tri týždne pauzy. U Vlada uvidíme, no na sobotu určite ešte nebude pripravený. Vo výbere máme o dvoch ofenzívnych hráčov menej, no pôjdeme hrať odvážne. Dôležité bude ustáť úvod, pretože Haifu bude hnať 30-tisícové publikum. O zostave mám relatívne jasno, je tam možno jeden otáznik. Vždy sa rozhodujem až po poslednom tréningu," povedal Weiss st. pre oficiálnu webovú stránku Slovana.



Mužstvo po nedeľňajšom prílete do Izraela absolvovalo v pondelok tréning na miestnom štadióne Sammy Offer Stadium. "Musíme byť pozorní a odbojovať zápas. Pred domácim duelom som hráčom povedal toto, ak tam necháte kvalitu a srdce, ľudia vás vytlieskajú za akéhokoľvek stavu. Pôjdeme do toho sebavedomo. Minimálne jeden gól musíme dať a žiaden nedostať. Na postup treba aspoň dva góly. Rovnako potrebujeme vynikajúceho Milana Borjana a dobrú defenzívu. Vieme však o kvalite Haify, úlohou je ju eliminovať, ak chceme byť úspešní," skonštatoval tréner Slovana.



Juraj Kucka absolvoval počas kariéry niekoľko duelov, v ktorých mužstvo muselo dobiehať manko. "Rozobrali sme si domáci zápas, verím, že to, čo sme si pripravili, dokážeme preniesť do utorka. Prvý polčas sme doma prehrali, no my sa nevzdávame. Budeme sa biť o náš sen, ktorý chceme dotiahnuť do konca. Poveternostné podmienky nie sú príjemné ani pre nás prirodzené, no určite sa s nimi popasujeme," uviedol reprezentačný stredopoliar.