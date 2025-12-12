Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan definitívne stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy

Na snímke hráči Slovana po ukončení stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava 11. decembra 2025 v Skopje. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu.

Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. Rozhodla o tom ich prehra v 5. kole hlavnej časti na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 spoločne s výsledkami večerných štvrtkových zápasov. Úradujúci slovenský majster má na konte tri body, v 36-člennej tabuľke mu patrí 31. miesto a pred záverečným kolom stráca na poslednú 24. postupovú priečku štyri body.

Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu. Turecký Samsunspor v zostave aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom podľahol doma AEK Atény 1:2.

Haraslín nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a výraznou mierou prispel k tretiemu triumfu Pražanov v súťaži. V 50. minúte zaviedol loptu do šestnástky súpera, v obkľúčení troch protivníkov sa ideálne zorientoval a našiel úplne voľného Rrahmaniho. Kosovský hrotový útočník nezaváhal a poslal loptu presne k žrdi. Craiova dokázala vyrovnať, v 79. minúte peknou strelou z diaľky rozvlnil sieť Steven Nsimba, no tri body napokon putovali do Prahy. V 89. minúte o tom rozhodol Matěj Ryneš, keď zužitkoval ideálnu spätnú prihrávku od Angela Preciada. Sparta tak má na konte 10 bodov.

Samsunspor zaznamenal vôbec prvú prehru v súťaži a zostal na 10 bodoch. Turecký klub pritom viedol od 4. minúty, keď si dal vlastný gól kamerunský obranca Harold Moukoudi, po zmene strán však prišiel obrat. Víťazný gól vsietil v 63. minúte útočník z Mauritánie Aboubakary Koita.

Sigma Olomouc prehrala na ihrisku Lincoln Red Imps 1:2 a so 7 bodmi jej patrí 22. miesto. Slovenskí legionári Tomáš Huk, Matúš Malý a brankár Matúš Hruška boli na lavičke náhradníkov. Na čele tabuľky je s 13 bodmi Racing Štraburg, ktorý zvíťazil na pôde Aberdeenu 1:0.

Konferenčná liga - 5. kolo ligovej fázy:

Universitatea Craiova - Sparta Praha 1:2 (0:0)

Góly: 79. Nsimba - 50. Rrahmani, 89. Ryneš

/L. Haraslín hral do 72. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) sedle na lavičke/



Samsunspor - AEK Atény 1:2 (1:0)

Góly: 4. Moukoudi (vlastný) - 52. Marin, 64. Koita

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celé stretnutie/



FC Noah - Legia Varšava 2:1 (0:1)

Góly: 57. Matheus Aias, 84. Mulahusejnovič - 3. Rajovic



Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1:2 (1:1)

Góly: 44. Imaz - 6. Sergio Camello, 61. Pacha



BK Häcken - AEK Larnaka 1:1 (0:0)

Góly: 90.+4. Hammar - 65. Helander (vlastný)



ACF Fiorentina - Dynamo Kyjev 2:1 (1:1)

Góly: 18. Kean, 74. Gudmundsson - 55. Mychajlenko



KF Drita - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)

Góly: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq



Breidablik Kópavogur - Shamrock Rovers 3:1 (1:1)

Góly: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2. Jónsson - 32. Burke



FC Aberdeen - Racing Štrasburg 0:1 (0:1)

Gól: 35. Godo



Hamrun Spartans – Šachtar Doneck 0:2 (0:0)

Góly: 61. Meirelles, 64. Isaque



KuPS Kuopio – FC Lausanne-Sport 0:0 (0:0)



Lech Poznaň – 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)

Góly: 41. Ishak (z 11 m) – 28. Kawasaki



Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Góly: 19. Koutný (vl.), 74. Pozo - 8. Vašulín

/M. Hruška, T. Huk, M. Malý (všetci Olomouc) na lavičke náhradníkov/



Raków Čenstochová – HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)

Gól: 45.+5 Brunes (z 11 m)



HNK Rijeka – NK Celje 3:0 (0:0)

Góly: 56. Adu-Adjei, 72. Petrovič, 78. Fruk



Shelbourne FC – Crystal Palace 0:3 (0:3)

Góly: 11. Uche, 25. Nketiah, 37. Pino



Rapid Viedeň - Omonia Nikózia 0:1 (0:1)

Gól: 19. Neophytou



tabuľka po 5. kole:

1. RC Štrasburg 5 4 1 0 8:4 13

2. Šachtar Doneck 5 4 0 1 10:5 12

3. Raków Čenstochová 5 3 2 0 8:2 11

4. AEK Atén 5 3 1 1 11:5 10

5. Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10

6. Sparta Praha 5 3 1 1 7:3 10

7. Rayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10

8. FSV Mainz 05 5 3 1 1 5:3 10

-------------------------------------------

9. Crystal Palace 5 3 0 2 9:4 9

10. AEK Larnaka 5 2 3 0 6:1 9

11. ACF Fiorentina 5 3 0 2 8:4 9

12. Celje 5 3 0 2 8:7 9

13. AZ Alkmaar 5 3 0 2 7:7 9

14. HNK Rijeka 5 2 2 1 5:2 8

15. Omonia Nikózia 5 2 2 1 5:3 8

16. Lausanne-Sport 5 2 2 1 5:3 8

17. FC Noah 5 2 2 1 6:5 8

18. Jagiellonia Bialystok 5 2 2 1 5:4 8

19. KF Drita 5 2 2 1 4:5 8

20. Lech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7

21. FK Škendija Tetovo 5 2 1 2 4:4 7

22. Sigma Olomouc 5 2 1 2 6:7 7

23. Universitatea Craiova 5 2 1 2 4:5 7

24. Lincoln Red Imps 5 2 1 2 6:11 7

--------------------------------------------

25. KuPS Kuopio 5 1 3 1 4:3 6

26. Zrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6

27. Breidablik 5 1 2 2 5:8 5

28. Dynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3

29. BK Häcken 5 0 3 2 5:7 3

30. Legia Varšava 5 1 0 4 4:7 3

31. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5 1 0 4 4:9 3

32. FC Hamrun Spartans 5 1 0 4 3:8 3

33. Aberdeen 5 0 2 3 3:11 2

34. FC Shelbourne 5 0 1 4 0:7 1

35. Shamrock Rovers 5 0 1 4 4:12 1

36. Rapid Viedeň 5 0 0 5 2:13 0
.

