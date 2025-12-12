< sekcia Šport
Slovan definitívne stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy
Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. Rozhodla o tom ich prehra v 5. kole hlavnej časti na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 spoločne s výsledkami večerných štvrtkových zápasov. Úradujúci slovenský majster má na konte tri body, v 36-člennej tabuľke mu patrí 31. miesto a pred záverečným kolom stráca na poslednú 24. postupovú priečku štyri body.
Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu. Turecký Samsunspor v zostave aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom podľahol doma AEK Atény 1:2.
Haraslín nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a výraznou mierou prispel k tretiemu triumfu Pražanov v súťaži. V 50. minúte zaviedol loptu do šestnástky súpera, v obkľúčení troch protivníkov sa ideálne zorientoval a našiel úplne voľného Rrahmaniho. Kosovský hrotový útočník nezaváhal a poslal loptu presne k žrdi. Craiova dokázala vyrovnať, v 79. minúte peknou strelou z diaľky rozvlnil sieť Steven Nsimba, no tri body napokon putovali do Prahy. V 89. minúte o tom rozhodol Matěj Ryneš, keď zužitkoval ideálnu spätnú prihrávku od Angela Preciada. Sparta tak má na konte 10 bodov.
Samsunspor zaznamenal vôbec prvú prehru v súťaži a zostal na 10 bodoch. Turecký klub pritom viedol od 4. minúty, keď si dal vlastný gól kamerunský obranca Harold Moukoudi, po zmene strán však prišiel obrat. Víťazný gól vsietil v 63. minúte útočník z Mauritánie Aboubakary Koita.
Sigma Olomouc prehrala na ihrisku Lincoln Red Imps 1:2 a so 7 bodmi jej patrí 22. miesto. Slovenskí legionári Tomáš Huk, Matúš Malý a brankár Matúš Hruška boli na lavičke náhradníkov. Na čele tabuľky je s 13 bodmi Racing Štraburg, ktorý zvíťazil na pôde Aberdeenu 1:0.
Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu. Turecký Samsunspor v zostave aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom podľahol doma AEK Atény 1:2.
Haraslín nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a výraznou mierou prispel k tretiemu triumfu Pražanov v súťaži. V 50. minúte zaviedol loptu do šestnástky súpera, v obkľúčení troch protivníkov sa ideálne zorientoval a našiel úplne voľného Rrahmaniho. Kosovský hrotový útočník nezaváhal a poslal loptu presne k žrdi. Craiova dokázala vyrovnať, v 79. minúte peknou strelou z diaľky rozvlnil sieť Steven Nsimba, no tri body napokon putovali do Prahy. V 89. minúte o tom rozhodol Matěj Ryneš, keď zužitkoval ideálnu spätnú prihrávku od Angela Preciada. Sparta tak má na konte 10 bodov.
Samsunspor zaznamenal vôbec prvú prehru v súťaži a zostal na 10 bodoch. Turecký klub pritom viedol od 4. minúty, keď si dal vlastný gól kamerunský obranca Harold Moukoudi, po zmene strán však prišiel obrat. Víťazný gól vsietil v 63. minúte útočník z Mauritánie Aboubakary Koita.
Sigma Olomouc prehrala na ihrisku Lincoln Red Imps 1:2 a so 7 bodmi jej patrí 22. miesto. Slovenskí legionári Tomáš Huk, Matúš Malý a brankár Matúš Hruška boli na lavičke náhradníkov. Na čele tabuľky je s 13 bodmi Racing Štraburg, ktorý zvíťazil na pôde Aberdeenu 1:0.
Konferenčná liga - 5. kolo ligovej fázy:
Universitatea Craiova - Sparta Praha 1:2 (0:0)
Góly: 79. Nsimba - 50. Rrahmani, 89. Ryneš
/L. Haraslín hral do 72. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) sedle na lavičke/
Samsunspor - AEK Atény 1:2 (1:0)
Góly: 4. Moukoudi (vlastný) - 52. Marin, 64. Koita
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celé stretnutie/
FC Noah - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Góly: 57. Matheus Aias, 84. Mulahusejnovič - 3. Rajovic
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1:2 (1:1)
Góly: 44. Imaz - 6. Sergio Camello, 61. Pacha
BK Häcken - AEK Larnaka 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Hammar - 65. Helander (vlastný)
ACF Fiorentina - Dynamo Kyjev 2:1 (1:1)
Góly: 18. Kean, 74. Gudmundsson - 55. Mychajlenko
KF Drita - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)
Góly: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq
Breidablik Kópavogur - Shamrock Rovers 3:1 (1:1)
Góly: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2. Jónsson - 32. Burke
FC Aberdeen - Racing Štrasburg 0:1 (0:1)
Gól: 35. Godo
Hamrun Spartans – Šachtar Doneck 0:2 (0:0)
Góly: 61. Meirelles, 64. Isaque
KuPS Kuopio – FC Lausanne-Sport 0:0 (0:0)
Lech Poznaň – 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)
Góly: 41. Ishak (z 11 m) – 28. Kawasaki
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Góly: 19. Koutný (vl.), 74. Pozo - 8. Vašulín
/M. Hruška, T. Huk, M. Malý (všetci Olomouc) na lavičke náhradníkov/
Raków Čenstochová – HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Gól: 45.+5 Brunes (z 11 m)
HNK Rijeka – NK Celje 3:0 (0:0)
Góly: 56. Adu-Adjei, 72. Petrovič, 78. Fruk
Shelbourne FC – Crystal Palace 0:3 (0:3)
Góly: 11. Uche, 25. Nketiah, 37. Pino
Rapid Viedeň - Omonia Nikózia 0:1 (0:1)
Gól: 19. Neophytou
tabuľka po 5. kole:
1. RC Štrasburg 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar Doneck 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków Čenstochová 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK Atén 5 3 1 1 11:5 10
5. Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. Sparta Praha 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. FSV Mainz 05 5 3 1 1 5:3 10
-------------------------------------------
9. Crystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK Larnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. ACF Fiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. Celje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ Alkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK Rijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia Nikózia 5 2 2 1 5:3 8
16. Lausanne-Sport 5 2 2 1 5:3 8
17. FC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia Bialystok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF Drita 5 2 2 1 4:5 8
20. Lech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. FK Škendija Tetovo 5 2 1 2 4:4 7
22. Sigma Olomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red Imps 5 2 1 2 6:11 7
--------------------------------------------
25. KuPS Kuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. Zrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. Breidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK Häcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia Varšava 5 1 0 4 4:7 3
31. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5 1 0 4 4:9 3
32. FC Hamrun Spartans 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. FC Shelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock Rovers 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid Viedeň 5 0 0 5 2:13 0
Universitatea Craiova - Sparta Praha 1:2 (0:0)
Góly: 79. Nsimba - 50. Rrahmani, 89. Ryneš
/L. Haraslín hral do 72. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) sedle na lavičke/
Samsunspor - AEK Atény 1:2 (1:0)
Góly: 4. Moukoudi (vlastný) - 52. Marin, 64. Koita
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celé stretnutie/
FC Noah - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Góly: 57. Matheus Aias, 84. Mulahusejnovič - 3. Rajovic
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1:2 (1:1)
Góly: 44. Imaz - 6. Sergio Camello, 61. Pacha
BK Häcken - AEK Larnaka 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Hammar - 65. Helander (vlastný)
ACF Fiorentina - Dynamo Kyjev 2:1 (1:1)
Góly: 18. Kean, 74. Gudmundsson - 55. Mychajlenko
KF Drita - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)
Góly: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq
Breidablik Kópavogur - Shamrock Rovers 3:1 (1:1)
Góly: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2. Jónsson - 32. Burke
FC Aberdeen - Racing Štrasburg 0:1 (0:1)
Gól: 35. Godo
Hamrun Spartans – Šachtar Doneck 0:2 (0:0)
Góly: 61. Meirelles, 64. Isaque
KuPS Kuopio – FC Lausanne-Sport 0:0 (0:0)
Lech Poznaň – 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)
Góly: 41. Ishak (z 11 m) – 28. Kawasaki
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Góly: 19. Koutný (vl.), 74. Pozo - 8. Vašulín
/M. Hruška, T. Huk, M. Malý (všetci Olomouc) na lavičke náhradníkov/
Raków Čenstochová – HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Gól: 45.+5 Brunes (z 11 m)
HNK Rijeka – NK Celje 3:0 (0:0)
Góly: 56. Adu-Adjei, 72. Petrovič, 78. Fruk
Shelbourne FC – Crystal Palace 0:3 (0:3)
Góly: 11. Uche, 25. Nketiah, 37. Pino
Rapid Viedeň - Omonia Nikózia 0:1 (0:1)
Gól: 19. Neophytou
tabuľka po 5. kole:
1. RC Štrasburg 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar Doneck 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków Čenstochová 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK Atén 5 3 1 1 11:5 10
5. Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. Sparta Praha 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. FSV Mainz 05 5 3 1 1 5:3 10
-------------------------------------------
9. Crystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK Larnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. ACF Fiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. Celje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ Alkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK Rijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia Nikózia 5 2 2 1 5:3 8
16. Lausanne-Sport 5 2 2 1 5:3 8
17. FC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia Bialystok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF Drita 5 2 2 1 4:5 8
20. Lech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. FK Škendija Tetovo 5 2 1 2 4:4 7
22. Sigma Olomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red Imps 5 2 1 2 6:11 7
--------------------------------------------
25. KuPS Kuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. Zrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. Breidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK Häcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia Varšava 5 1 0 4 4:7 3
31. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5 1 0 4 4:9 3
32. FC Hamrun Spartans 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. FC Shelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock Rovers 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid Viedeň 5 0 0 5 2:13 0