Slovan deklasoval Trnavu pred 14-tísícovou návštevou
Zverenci Vladimíra Weissa st. obsadili po základnej časti prvé miesto s náskokom troch bodov na druhú Dunajskú Stredu a šiestich bodov na tretiu Žilinu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. februára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali FC Spartak Trnava 4:0 v sobotnom derby stretnutí záverečného kola základnej časti Niké ligy. Pred vyše 14-tísícovou návštevou skóroval za „belasých“ dvakrát Andraž Šporar a po jednom góle pridali Tigran Barseghjan a Nino Marcelli.
Hneď v úvode rozvlnil sieť Metsoko, ale ťažil z ofsajdového postavenia. V 178. epizóde najslávnejšieho slovenského derby otvoril skóre už v 6. minúte Šporar. Slovinský zakončovateľ zblízka prekonal Freliha po tom, čo ho do úniku vyslal výbornou prihrávkou Marcelli. Po polhodine hry Blackman zľava tesne minul vzdialenejšiu tyč a krátko nato na opačnej strane natiahol Takáča spoza pokutového územia Sabo. Po následnom rohovom kope a odraze lopty Kudlička z nádejnej pozície prekopol bránu. V nadstavenom čase mohol po Gajdošovom centri pridať druhý gól domácich Markovič, lenže z tesnej blízkosti hlavičkou minul bránu.
Prvá vážna šanca druhého polčasu patrila Metsokovi, ktorý unikol domácej defenzíve z pravého krídla do nájazdu, ale Takáč podržal Slovan. V 59. minúte tečoval Gajdošovu strelu v pokutovom území Twardzik a hlavný arbiter Dzivjak videl na videu dotyk lopty s rukou. Loptu si na biely bod postavil Šporar a strelou po Frelihovej ľavej ruke k tyči pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí. V 85. minúte sa presadil Barseghjan svojím typickým spôsobom ľavačkou spoza šestnástky a zvýšil na 3:0. Vzápätí predviedol efektný kúsok aj Marcelli, ktorý skóroval pätičkou chrbtom k bráne. V závere odohral svoje prvé minúty v belasom drese Japonec Daiki Macuoka. Weissovi zverenci tak zvíťazili aj v druhom ligovom derby v prebiehajúcom ročníku. Spartak na svoje prvé ligové víťazstvo pod vedením Antonia Munoza stále čaká.
hlasy po zápase:
Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Bol to zápas špecifický aj dôležitý pre nás, keďže naše predošlé výkony a výsledky neboli dobré. Takže z tohto pohľadu sme spokojní, vyhrať derby takýmto rozdielom. Dnes sme urobili viac lepších vecí ako v predošlých zápasoch a súhlasím s kolegom, že zápas mal dva momenty, ktoré sme otočili vo svoj prospech. Markovič mal čistú šancu na 2:0 a keď išiel Metsoko sám z uhla na bránu, tak nás Takáč podržal a o pár minút sme skórovali. Teší ma, že aj za stavu 2:0 sme sa snažili byť nebezpeční. Výsledok je fantastický, výborná atmosféra, zdolali sme silného súpera rozdielom triedy a verím, že nám to pomôže do ďalších zápasov.“
Andraž Šporar, útočník Slovana, dva góly v zápase: „Možno posledných 20 minút vyzeralo ľahko, ale predtým sme sa trošku trápili. Prvý polčas nebol možno najlepší z našej strany, nebolo veľa akcií ich ani našich, ale v záverečných 20 minútach sa ukázala naša kvalita a myslím si, že celý zápas sme boli lepší. V predošlých zápasoch sme nehrali dobre, ale dnes sme urobili to, čo musíme urobiť pre Slovan. Každý gól je dôležitý, ale je lepšie, keď dáte rýchlo gól, potom je všetko ľahšie.“
Antonio Munoz, tréner Trnavy: „Začali sme dobre, ale po jednej našej strate v strede poľa súper skóroval. Aj vstup do druhého polčasu sme mali dobrý, mohli sme vyrovnať po Metsokovej šanci, ale potom prišla penalta a v rozmedzí dvoch minút sme dostali ďalšie dva góly, čo sa nemôže stávať, ale tak to je.“
Martin Mikovič, kapitán a obranca Trnavy: „Výsledok je katastrofa pre celý klub, pre hráčov, pre fanúšikov ani nehovorím. Dali sme gól z ofsajdu, potom sme urobili v strede chybu a vieme, čo Slovan zdobí už dlhšiu dobu, že prechodovú fázu má dobrú, vie to zvládnuť a má kvalitu v zakončení. Keby sme lepšie dopĺňali pokutové územie, mohlo byť viac zaujímavých situácií. V úvode druhého polčasu mal Metsoko šancu, mohlo byť 1:1, nevyužili sme to. Potom penalta a možno som mohol trošku zakryť Tigranovi tú strelu na ľavačku, ale nemôžeme dostať za dve minúty dva góly, že nám vypne hlavy, ako aj doma s Podbrezovou. Je to hanba pre celý klub, že sme tu prehrali 0:4.“
Futbalisti Komárna nezvíťazili v jarnej časti Niké ligy ani na štvrtý pokus. V sobotnom záverečnom kole základnej časti remizovali s Ružomberkom 1:1. Bod pre Komárno, ktoré pôjde do nadstavby z 10. miesta, zariadil v 88. minúte Elvis Mashike. Ružomberok odštartuje skupinu o udržanie zo siedmej priečky.
Liptáci išli v stretnutí do vedenia zásluhou Alexandra Seleckého, ktorý sa presadil z tesnej blízkosti po rýchlej krídelnej akcii a prihrávke Mariána Chobota. Útočník Mashike prišiel na ihrisko v 54. minúte a v závere duelu najlepšie odsledoval situáciu po rohovom kope Komárna.
KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:1 (0:0)
Góly: 88. Mashike - 50. Selecký. Rozhodcovia: Glova - Jekkel, Ferenc, ŽK: Jones, Rudzan - Selecký.
Komárno: Dlubáč - Krčík, Pillár, Šimko, Rudzan - Mustafič (76. Kiss), Gamboš (65. Szucs) - Ganbold, Tamás (54. Jones) - Bayemi (65. Ožvolda) - Boďa (54. Mashike)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Chobot (66. Fila), Múdry, Grygar, Tučný (75. Jackuliak) - Murgaš (66. Bačík), Hladík
Futbalisti FC Košice zakončili základnú časť Niké ligy výhrou 2:0 na pôde Michaloviec. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Milan Rehuš. Košičania tak pôjdu do skupiny o udržanie z 9. miesta, zatiaľ čo Michalovce si už v uplynulom kole zabezpečili účasť medzi najlepšou šestkou.
Rehuš si najprv v 3. minúte našiel prihrávku za obranou domácich a pred bránou našiel voľného Vladimira Perišiča, ktorý hlavou otvoril skóre stretnutia. V 21. minúte už sám zakončil, keď si v pokutovom území vytvoril priestor na strelu a namieril presne k bližšej žrdi. Košice tak aj jeho zásluhou na jar zatiaľ neprehrali, na konte majú tri výhry a remízu.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zdolali v 22. kole Niké ligy na svojom ihrisku nováčika z Prešova jednoznačne 4:1 a zaknihovali štvrtú výhru na jar s impozantným skóre 18:1. Tím z východu republiky naopak na jar ešte nevyhral a po základnej časti mu patrí predposledná priečka.
Domáci položili základ úspechu už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3:0. Do vedenia išli v 6. minúte z penalty po faule na Kujabiho, keď sa z bieleho bodu nemýlil Silagadze. A hoci potom Galčík nevyužil únik, Podbrezová sa predsa len radovala z druhého gólu. Postaral sa oň po prihrávke Galčíka úplne voľný Kováčik. Gól do šatne zariadil ešte z druhej penalty Roland Galčík, keď potrestal nedovolenú hru Bondarenka. Po zmene strán systém VAR zrušil nariadenú penaltu v prospech Prešova, Regáli pád nafilmoval a videl žltú kartu. Duel musel byť aj prerušený pre dymovnice zo sektora hostí, ktorí sa napokon dočkali gólu. Druhý faul na Regáliho už posúdil VAR inak a nariadenú penaltu premenil Sipľak. Bodku za zápasom dal gólom na 4:1 v nadstavenom čase z vnútra šestnástky Palumets.
Futbalisti MFK Skalica prehrali v sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti Niké Ligy doma s AS Trenčín 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 11. minúte Eynel Rocha Soares, keď premenil pokutový kop.
Skaličania vstúpia do bojov o záchranu z poslednej priečky. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov. Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov. Trenčania obsadili po základnej časti 8. priečku.
Futbalisti MŠK Žilina remizovali v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke s DAC Dunajská Streda 0:0. Domácim tak patrí pred nadstavbovou časťou tretia a hosťom zo Žitného ostrova druhá priečka.
Úvod prvého polčasu patril herne Žilinčanom, no šanca prišla na strane hostí, v 12. minúte Nemanič hlavičkou opečiatkoval brvno Badžgoňovej bránky. Hra sa prelievala zo strany na stranu, po góle volal najmä parádny priamy kop Szántóa z 35. minúty, výborný zákrok však predviedol Jan Bartels. V závere polčasu ešte pohrozila obrane Žiliny dvojica Ramadan - Gruber, no Badžgoň pozorne čítal hru a šancu hostí zmaril. V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Žilina išla do vedenia v 55. minúte po hlavičke Faška, no gól napokon po preskúmaní systémom VAR neplatil. Šancí bolo potom málo, zaujal však nevydarený únik Nina Kukovca v 71. minúte, či zakončenie Filipa Kašu po rohovom kope priamo do náruče gólmana DAC Bartelsa. Gól diváci pod Dubňom napokon nevideli.
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0
Rozhodovali: Kružliak - Štofik, Košecký, ŽK: Kaša, Adang - Blažek, Kmeť, 2083 divákov.
MŠK Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (77. Ďatko), Káčer (77. Florea), Adang, Bari - Faško (88. Kóša), Roginič (77. Juliš), Szánthó (88. Iľko)
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Bartels - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Kmeť (82. Blažek), Ouro, Tuboly, Ramadan (61. Sylla) - Gruber (73. Udvaros), Corr (61. Kukovec)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Myslím si, že tréner hostí zápas dobre zhodnotil, hral sa dobrý futbal, ale bez gólových šancí. Škoda, že nám pri góle chýbal nejaký ten milimeter. Teší nás nula vzadu, ale potrebujeme začať dávať góly a bude to dobré.“
Branislav Fodrek, tréner DAC Dunajská Streda: „Myslím si, že sme videli slušný ligový zápas, terén robil problémy obom tímom. Chceli sme vzadu udržať nulu a byť aktívni smerom dopredu. Mali sme pár náznakov, brvno, chýbala nám lepšia finálna fáza.“
b>Program 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy (7.-8. marca):
skupina o titul
Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava
DAC Dunajská Streda - Železiarne Podbrezová
MŠK Žilina - Spartak Trnava
skupina o udržanie sa
KFC Komárno - MFK Ružomberok
FC Košice - AS Trenčín
MFK Skalica - Tatran Prešov
Konečná tabuľka po záverečnom 22. kole základnej časti
1. Slovan Bratislava 22 14 4 4 47:30 46*
2. DAC Dunajská Streda 22 12 7 3 39:20 43*
3. MŠK Žilina 22 11 7 4 45:27 40*
4. Spartak Trnava 22 11 4 7 35:28 37*
5. Železiarne Podbrezová 22 11 3 8 46:29 36*
6. Zemplín Michalovce 22 8 5 9 32:36 29*
----------------------------------------------------
7. MFK Ružomberok 22 6 7 9 24:34 25**
8. AS Trenčín 22 7 3 12 18:37 24**
9. FC Košice 22 7 3 12 35:42 24**
10. KFC Komárno 22 5 7 10 24:34 22**
11. Tatran Prešov 22 4 9 9 22:35 21**
12. MFK Skalica 22 3 7 12 20:35 16**
* účasť v skupine o titul
** účasť v skupine o udržanie
