Slovan delí jedna výhra od finále, Marcinko si želá oneskorený darček
Trénerský štáb Slovana zaujal rozhodnutím nenasadiť do 4. semifinálového zápasu obrancu Senu Acolatseho.
Autor TASR
Košice 11. apríla (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava sa víťazstvom na ľade Košíc 2:0 výrazne priblížili k postupu do finále play off Tipsport ligy. Herne aj výsledkovo zvládli oba zápasy v Steel aréne a pred piatym duelom semifinálovej série sa dostali do vedenia 3:1 na zápasy.
„Samozrejme, že chceme vyhrať už v nedeľu. Je to play off, ten štvrtý bod jednoducho treba získať. Musíme sa sústrediť na piaty zápas,“ uviedol asistent trénera Slovana Tomáš Surový. Hráči Slovana podali na košickom ľade dva disciplinované výkony a oprieť sa mohli aj o brankárov. Henri Kiviaho inkasoval vo štvrtkovom zápase iba raz (za stavu 3:0), Jaroslav Janus si v piatok udržal čisté konto, druhé v sezóne. „V tejto sérii nepadá veľa gólov. Sme šťastní, že sme vybojovali víťazstvá v dvoch zápasoch v Košiciach. Spoluhráčov musím pochváliť za to, ako bojovali. Snažili sa odblokovať zónu pred bránkou, aby som videl na strely. Moje čisté konto je dielom celého tímu,“ netajil Janus.
Trénerský štáb Slovana zaujal rozhodnutím nenasadiť do 4. semifinálového zápasu obrancu Senu Acolatseho. Ten si v treťom dueli série odpykal trest za zákrok na Filipa Krivošíka, no pre piatkový zápas už bol k dispozícii. Napokon sa ocitol na tribúne ako zdravý náhradník. „Rozhodli sme sa, že dnes hrať nebude. Uvidíme, čo bude v nedeľu,“ stručne vysvetlil Surový.
Pre víťazstvo Slovana v 4. zápase série bol dôležitý prvý gól, o ktorý sa už v 71. sekunde postaral Ryan Dmowski. Jeho siedmy presný zásah v play off dostal Slovan psychicky na koňa a napokon sa ukázal ako víťazný. „Vždy chceme byť tí, ktorí dajú prvý gól, pretože tie zápasy sú často o jednom, nanajvýš dvoch góloch. Každý zápas je fyzicky náročný a tesný. Nemôžete vynechať žiadny detail a keď to spravíte, tak prehráte,“ poznamenal Janus.
Pred víkendom sa na ľade Steel arény darilo aj košickému rodákovi Tomášovi Marcinkovi. Skóroval v oboch zápasoch a nielen dvomi gólmi, ale najmä dvomi víťazstvami dostal ideálny darček k sobotňajším 38. narodeninám. „Verím, že darček dostanem deň po narodeninách, teda v nedeľu 12-teho,“ narážal na piaty zápas v série, v ktorom by rád svoj tím doviedol k postupu do finále. „Nehráme pre to, aby sme hrali čo najviac zápasov, ale preto, že potrebujeme štyri víťazstvá a o to sa budeme snažiť v ďalšom zápase,“ dodal Marcinko.
